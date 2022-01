A 136 lóerős BMW X2 sDrive 18i alapmodelltől a 220 lóerő rendszerteljesítményű BMW X2 xDrive25e plug-in hybriden át a 306 lóerős, összkerékhajtású X2 M35i sportverzióig minden motorváltozatban megrendelhető a vadonatúj Edition Goldplay limitált széria.

Tündérkirálynak öltözött ez a BMW Arany sávozás nélkül csak a felnik diszkrét arany betétei jelzik, hogy mit vezetsz

A modell merészen alkalmazza az aranyszínű részleteket, a hűtőrács dupla keretétől a visszapillantó tükrök házán át a kerékküllők díszítéséig. Az utastérben az elmaradhatatlan dekorhímzések mellett a műszerfalon is látható néhány aranyszínű vonal (ezeket most először lézergravírozással vitték fel), illetve a küszöb világító betétje is aranyos fényben ragyog.

A kivitel alapértelmezésben tartalmazza az M Sport felszereltségi szint jellemzőig, a 10 mm-es futómű-ültetéstől a sport kormánykeréken át az aerodinamikai csomagig.

A képeken látható San Remo metálfényt kizárólag ebben a konfigurációban kapja meg az X2.

Más tónusokban is megrendelhető a Goldplay csomag, fehér, kék, fekete és szürke szín mellett számos BMW Individual árnyalat is kérhető, de az arany és a zöld olyan jól mutat egymás mellett, hogy hacsak nem allergiás valaki a kelta mitológiára, kötelezővé tennénk a választását (főleg, mert vannak olyan fényezések, amelyekről lehagyják az arany részleteket, illetve bármelyik szín kérhető azok nélkül – de akkor meg mi értelme az egésznek?!)