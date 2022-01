Európában építi első villanyautóját a Bentley

A következő tíz évben 2,5 milliárd angol fontot, azaz valamivel több mint 100 milliárd forintot fordít fenntarthatósági törekvéseinek megvalósítására a Bentley. Ennek fontos elemeként már 2025-ben forgalomba kerül a márka első akkumulátoros elektromos típusa, amely a világon elsőként teljes életciklusára vetítve szénsemleges lesz.

A korábban meghirdetett Beyond100 stratégia értelmében 2023-ra minden Bentley modell elérhető lesz hibridként (jelenleg a Bentayga és a Flying Spur kapható konnektoros kivitelben); 2025-ben érkezik első villanyautójuk, 2026-tól pedig egyáltalán nem kínálnak már tisztán benzinmotoros autót. Végső célként a márka 2030-tól kizárólag villanyautót szeretne gyártani, és ugyanekkorra megvalósítaná a működése minden aspektusára kiterjedő szénsemlegességet.

A Crewe-i üzem, ahol a villanyautó épülni fog (nyitóképünkön ennek a látványterve látható), már most is szénsemlegesen működik. A Bentley azonban ennél többre törekszik: 2030-ra a vízellátást, a hulladékgazdálkodást és tevékenysége minden egyéb elemét is kinullázná.

A 2019-ben bemutatott Bentley EXP 100 GT tanulmányautó (képeinken) egy fenntartható, organikus anyagokból készült, négy agymotoros villanyautót vizionált, 300 km/óra végsebességgel.