Sokan szeretnek kempingezni, de a főzés terén rendszerint kompromisszumot kell kötnünk. Ha normál személyautóval közlekedünk, és sátrazunk, felállíthatunk ugyan egy összecsukható tábori konyhát, de az szükségmegoldást, ráadásul mindig el kell pakolni és újra elővenni. A lakóautósoknak, lakókocsisoknak könnyebb dolguk van, a nekik kijutó kényelmet viszont igen drágán mérik.

Ezt a dilemmát oldja meg egy frappáns ötlettel a lengyel Camportable nevű fiatal vállalkozás, akik egy vonóhorogra rögzíthető all-in-one konyhamodult terveztek. A furnérlemezből és alumíniumból épített doboz 120 m széles, így a legkisebb személyautó mögül sem lóg ki oldalra. Tömege 38 kiló, plusz még tíz, ha előre feltöltjük a frissvíz-tartályát, így két ember könnyen ráemeli a vonóhorogra.

Tetősátor és konyha: kezdődhet a nyaralás

A körbe tömített, így esőben is kint hagyható doboz 10 literes szürkevíz-gyűjtőt, 14 literes hűtőszekrényt, 1 kilós palackról táplált dupla gázégőt, mosogatót és csepegtető tálcát, világítást, valamint polcokat és fiókokat is tartalmaz, a berendezés modulárisan variálható, és nagyfokú átgondoltságról tanúskodik.

A konyha fél perc alatt üzembe helyezhető, így mire felverjük a sátrat, el is készülhet a tea. Azt nem tudni, hogy a csomagtartóhoz hogyan férhetünk hozzá a felszerelt konyhamodul mögött, az viszont biztos, hogy 2022 során külön megvásárolható lábazatot is kínál majd hozzá a gyártó. Ezzel pedig nem csak nyaralás közben, de akár otthon, a kertben is praktikus minikonyhára tehetünk szert, így a legtöbb kempingtartozékkal ellentétben a Camportable fejlesztését akár egész évben használhatjuk.