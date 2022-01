A Mercedes-Benz tavaly a félvezető alkatrészek hiánya miatt öt százalékkal kevesebb autót értékesített, mint egy évvel korábban és ezzel évek óta az első alkalommal a BMW mögé esett vissza az eladási rangsorban.

Pénteken publikálta tavalyi eladási statisztikáit a Mercedes-Benz – számolt be róla az MTI. Az adatokból kiderült, hogy a német márka 2021-ben 2,05 millió autót értékesített, a BMW konszern pedig a már korábban közzétett kimutatása szerint a BMW márkából 2,2 milliót. A Mercedes-Benz 2016-ban vette át a vezetést a BMW-től a német prémium márkák eladási rangsorában.

A Mercedes éves eladásai Európában 11 százalékkal csökkentek tavaly, ezen belül pedig Németországban 25,5 százalékkal. Legfontosabb piacán, Kínában is 2 százalékkal mérséklődtek a Mercedes eladásai tavaly. Szerény növekedést tudott viszont elérni a cég az Egyesült Államokban és általában Észak-Amerikában.

A Mercedes-Benz közleménye a félvezető-áramkörök és más elektronikai alkatrészek hiányára vezeti vissza az eladások csökkenését, ami különösen az év vége felé éreztette hatását, összességében így öt százalékkal kevesebb autót értékesítettek. A helyzet év végére annyira súlyosbodott, hogy október-decemberben csak 464 ezer autót értékesítettek, egynegyedével kevesebbet mint egy évvel korábban.

A szűkösen rendelkezésre álló félvezető és elektronikai alkatrészeket elsősorban a nagy nyereségtartalmú prémium modellekbe építette be a Mercedes-Benz. Részben ennek is tulajdonítható, hogy a luxusmodellek és az elektromos modellek eladása rekordszintre emelkedett. Teljesen elektromos autót például 99 ezret adott el tavaly a cég, 90 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A közlemény szerint az alkatrészek hiánya miatt a helyzet továbbra is bizonytalan és a későbbiekben is hatással lehet mind a termelési, mind az értékesítési volumenre.