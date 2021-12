1962 óta létezik a világon a Mazda Carol, amiből a japán gyártó már a nyolcadik generációs változattal állt elő. Ez számít a Mazda első városi kisautójának, pedig több mint 40 éve a Suzuki gyártja, ami most sincs másképp. Éppen ezért mikroszkóppal kell keresni a különbségeket az Altóhoz viszonyítva, melyet a Suzuki szűk két hónapja mutatott be hazai piacán.

Természetesen az embléma más, ahogyan a Mazda az elülső krómozott díszítőelemet is elengedte. A parkolás nem jelenthet különösebb kihívást vele, hiszen csak 3,39 méter hosszú és 1,48 méter széles a karosszériája.

Háromféle felszereltséggel kínálja az új Carolt a Mazda: ezek a GL, a Hybrid GS és a Hybrid GX. Közülük csak az első benzinmotoros, a 48 lóerős, háromhengeres hajtáslánctól nem is kell elszabaduló ménesekre számítani, viszont lehet választani első- és összkerékhajtásból. A hibridváltozatok külön, 2,5 lóerős indítógenerátort és lítiumion-akkumulátort kapnak, így fogyasztásuk igen kedvező, 100 km-enként mindössze 3,61 liter.

