Huszonhat év alatt összesen 51 738 darabot gyártottak a Lotus Elise, Exige és Evora kupékból a nagy-britanniai Hethelben. Ez a 73 éves márka összesített gyártásának csaknem a fele, és nem foglalja magában az olyan modelleket, amelyeket a General Motors és a Tesla számára gyártottak (szám szerint 9715 darabot).

Ennek a dicsőséges korszaknak most hivatalosan is vége: a Lotus mindhárom szériából legyártotta az utolsó darabot, helyet csinálva az új generációs modelleknek. A 2000-ben átadott, modern üzem helyén hamarosan felépítik a vadonatúj Emira gyártósorát, amely már tavasszal megkezdheti a szériagyártást. Ez az új üzem már félig automatizált lesz, így évente akár 5000 autó előállítását is lehetővé teszi egyműszakos termelés mellett.

Az utolsó Elise (Sport 240 Final Edition), Exige (Cup 430 Final Edition) és Evora (GT430 Sport) nem eladó, ezek a gyári múzeumban kapnak helyet.