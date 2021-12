Módosítható tengelytávjával és kerekeinek variálható bekormányzási szögével bárhol képes elmanőverezni a MobED, avagy a mobil excentrikus droid, a Hyundai elektromos járműve.

A MobED egyelőre nem több egy járóképes platformnál, amely akár önvezető képességekkel is felruházható. A méreteit sem köti meg a Hyundai: háztartási, lakáson belül közlekedő (akár az emeletre is felkapaszkodó) robotként éppúgy el tudnák képzelni, mint városi, elővárosi közlekedési eszközként, kemény tereppel is boldoguló babakocsiként vagy akár mozgásukban korlátozott személyek mobilitási segédeszközeként.

A név egyébként az innovatív excenteres kerékkialakításból ered: kerekenként három-három villanymotor dolgozik a hajtáson, a kormányzáson és a szabad hasmagasságon. Mivel minden kerék függetlenül kormányozható és hajtható, a MobED bármilyen irányban képes haladni, pörögni, fordulni, kúszni.

Jelen formájában a szerkezet 67 cm hosszú, 60 széles, magassága 33 cm, tömege 50 kg. A tengelytáv 45-65 centiméter között változik, attól függően, hogy stabilitásra vagy mozgékonyságra van-e szükség. A legnagyobb sebesség 30 km/óra, az egy darab 2 kWh-os akkumulátorral 4 óra az üzemidő.

A MobED hivatalos világpremierjére a Las Vegas-i CES szórakoztató elektronikai kiállításon kerül sor, január 5-8. között.