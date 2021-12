Nem húzta sokáig a G90 cseréjét a Genesis: három évvel az első generáció faceliftje után bemutatta, és jövőre forgalomba is hozza a modell új szériáját. A formavilág nem lesz meglepetés azoknak, akik nyomon követték a koreai prémiummárka legújabb dizájnirányát, ugyanakkor az összes stíluselemet a legvégsőkig finomították.

A két csíkba rendezett mátrix LED-es fényszórók ultrakeskenyek, a hűtőpajzs hatalmas, ezek kombinációja pedig gyakorlatilag kirajzolja a márkaemblémát. A fényszórók dupla sávja a kerékdobok mögötti dekorelemben folytatódik, stílusosan rajzolva ki a kerékdobra rázáródó motorházfedél szegélyét: úgy tűnik, mintha az egész orr-részt egyetlen lemezfelületből alakították volna ki. Oldalnézetből ívelt karaktervonal fut végig a farig, a klasszikus sportautók torpedószerű sziluettjét idéző megoldáshoz szögletesen lezárt C-oszlop társul, az összhatásban van valami kupélimuzinos. Hátul újfent a kettős fénycsík tematikát veszi elő a G90.

G90 G90 LWB Hosszúság 5275 mm 5465 mm Szélesség 1930 mm 1930 mm Magasság 1490 mm 1490 mm Tengelytáv 3180 mm 3370 mm

A vezetői környezet a modern és a klasszikus keveréke. Manapság egyre többen fogják össze egyetlen panelbe a digitális műszerfalat és a központi infotainment kijelzőt, a Genesis G90 ehelyett elegáns szarvacskákkal foglalja keretbe a műszeregységet; ezeken a nyúlványokon kapcsolókat is találunk, ahogy a középkonzolról sem száműzték a tradicionális gombokat. A padlókonzolon kettő tárcsa helyezkedik el, az egyik a sebességváltót vezérli (hátramenetbe kapcsolva rezgéssel jelez vissza), a másikkal a központi kijelzőn navigálhatunk.

Egy luxusautóban persze a hátsó üléssor a lényeg. Ezek osztva dönthetők, a C-oszlopban külön tárolórekeszt alakítottak ki újságok, könyvek számára, a panoráma napfénytető mindkét üléssor fölé eső panelje külön-külön szabályozható, dekorációként pedig újrahasznosított papírból (főleg újságpapírból) gyártott faimitációt, illetve tradicionális koreai sanggam intarziás fémbetéteket kapunk.

A jobb hátsó üléshez hűthető és fűthető lábtámasz is kérhető. A hátsó képernyők az ülés pozíciójától függően, automatikusan változtatják a betekintési szöget, a hátsó sori klímaberendezés, az ülések beállításai, az ülésenként 12 légkamrát alkalmazó masszázsfunkciók vezérlése, valamint a függönyök és fények szabályozása egy központi, 8 colos érintőképernyőről történik. Ezen funkciókat egyébként előre beprogramozott hangulati üzemmódokhoz rendelve, automatikusan is képes összehangolni az autó, beleértve a Genesisnél most először alkalmazott parfümadagolót is. A minden üléshez egyedi hangzást kidolgozó, 23 hangszórós audiorendszert a Bang& Olufsen szállítja.

Európában szokatlan módon nem csak fehér, fekete és szürke színekben lesz elérhető az autó, bár ezek dominálnak: lesz kék, barna, arany és zöld is. Az utastérben ötféle színkombináció közül válogathatunk.

Bár a Hyundai erős hibridben, a négyhengeres motort rangon alulinak ítélték meg a G90-eshez. Helyette 3.5 V6-os, vizes intercooleres turbómotort kapunk, nyolcfokozatú automata váltóval. A legnagyobb motorteljesítmény 380 lóerő, a maximális forgatónyomaték 530 Nm. Ezt a rendszert a nyújtott (+190 mm) tengelytávú változatban 48 V-os hálózatról működő, elektromos kompresszor egészíti ki, az ebből adódó teljesítménynövekedés egyelőre nem ismert. Ez utóbbi hajtáslánchoz alapkivitelben, a villanymotor nélkülihez opcióként kérhető összkerékhajtás.

A futómű legnyilvánvalóbb újítása a hátsókerék-kormányzás, de egy sor további innovatív megoldást is találunk. A vezető például három fokozatban szabályozhatja a fékerőt, az elektronikus vezérlésű felfüggesztés kamerával figyeli az utat, és az így kapott adatokat a navigációs rendszer információival összevetve, előre a várható körülményekhez állítja be a csillapítást. A légrugók többkamrásak, az autó automatikusan szabályozza (nagy sebességnél csökkenti, rossz úton akár 25 mm-rel növeli) a hasmagasságot, emellett képes megemelni csak az orrát, ha például fekvőrendőrhöz közeledünk, vagy meredek lejtőn haladunk lefelé.

Az utastérben aktív zajcsillapító funkció oltja ki a kívülről beszűrődő zajokat, méghozzá minden ülésnél eltérő, optimalizált mértékben. Minden ablakfelület laminált üvegből készült, az autó több pontján hangelnyelő burkolatokat, anyagokat alkalmaztak.

Az ajtókilincsek maguktól ugranak elő, beszállás után az ajtó gombnyomásra magától bezárul, a vezetőajtó zárásához pedig elég a fékpedálra lépni. A kulcs nélküli indítás ujjlenyomat-leolvasóval azonosítja a vezető jogosultságát, illetve hívja elő a személyes beállításokat. Kulcs egyébként sem kell az autóhoz, elég egy okostelefon.

A fedélzeti rendszerek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíthetők. A G90 képes a félautonóm közlekedésre; a kormánykeréken elhelyezett érzékelő gondoskodik arról, hogy a vezető közben ne engedje el a volánt.

2022-ben nincs nagyobb érték a fertőtlenítésnél: a G90 hátsó kartámaszában kialakított tárolórekesz tartalmát beépített UV-lámpa sterilizálja, a klímaberendezés pedig antibakteriális szűrőt és légfertőtlenítő funkciót kínál. A belső felületek speciális kezelése szintén megakadályozza a mikroorganizmusok megtelepedését.