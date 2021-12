Mára a technológiai fejlődés az életünk szerves részévé vált. Követjük azt, alkalmazkodunk a legújabb eszközökhöz. Megkönnyítik az életünket, lehetővé teszik, hogy valóban azzal foglalkozhassunk, ami inspirál minket. Mindeközben megfeledkeztünk a legnagyobb inspiráló erőről: a természetről. Minél több időt nyertünk magunknak, annál többet vettünk el a levegőtől, az óceánoktól és az erdőktől.

A Kia, mint felelős gyártó

A Kia az autóipar egyik meghatározó vállalataként felismerte felelősségét, és új mozgalmában fenntartható célokat tűzött ki, hogy segítsen mindannyiunknak: időt nyerni a mozgásra, az inspirálódásra úgy, hogy közben nem terheljük a környezetünket. A Kia gyártóüzemei 2040-től például 100%-ban megújuló elektromos energiára épülnek majd, sőt a tengerentúli üzemek a tervek szerint 2030-tól már úgy is működnek.

A Kia egy teljesen elektromos jövő felé halad, és 2026-ra 11-féle elektromos járművet hoz forgalomba. A legújabb modell, a teljesen elektromos EV6 kapcsán a Kia Magyarország már együttműködést is kötött az MVM Mobiliti Kft.-vel a falra szerelhető töltők magyarországi üzemeltetőjével, hogy ezzel is megkönnyítse meglévő ügyfeleinek közlekedését, illetve ezzel is segítse azt a folyamatot, amely lehetővé teszi, hogy egyre többen térhessenek át a környezetbarát elektromos autózásra.

Az újrahasznosítás lehetőségei

A Kia célja továbbá a járművek akkumulátorainak kereskedelmi célú újrafelhasználása, amit helyi energetikai partnerekkel együttműködve valósít majd meg. Ennek eredményeként az elhasznált akkumulátorok ismét hasznos energiatároló rendszerekké alakulnak majd.

A cég nemcsak az elektromos közlekedés megalapozására koncentrál, hanem a meglévő káros anyagok újrafelhasználására is. Az autók tervezésekor újrahasznosított anyagokat választanak, valamint a belső terekben állati eredetű bőr használata helyett vegán bőrt alkalmaznak. A Kia Magyarország, csatlakozva ehhez a mozgalomhoz, épülethálóit dekoratív bevásárlótáskák formájában hasznosította újra, így adva új életet a használt anyagnak.

A Kia a kezdetektől fogva keresi az mozgás új formáit. Mozgalmával új irányt vesz egy szebb jövő megteremtéséhez. Fedezd fel a www.kia.com/hu oldalon, hogy elkötelezettségük hogyan segít egy fenntarthatóbb jövő megteremtésében!