Az elmúlt öt évben 18 százalékkal, 278-ról nőtt 322-re az országos átlagos kilométerár a taxisoknál, az üzemanyag-átlagár mindeközben 29 százalékkal emelkedett.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség vezetője szerint emiatt 30 százalékkal emelnék a mostani 700 forintos alapdíjat, a 300 forintos kilométerárat és a percenkénti 75 forintos várakozási idő költségeit a fővárosi taxisok.

A benzinár-emelkedés miatt a tankolás most a költségek egyötödét jelenti. Emellett drágult a kocsik fenntartása és az ötévenkénti autócsere is terhet ró a fuvarozókra, utóbbit nehezíti még a koronavírus-járvány okozta keresletcsökkenés is – írta a Világgazdaság.