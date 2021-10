Néhány hónap alatt ez a harmadik sportos modellszéria az Alfa Romeótól: a GTA / GTAm páros után jött a Giulia és Stelvio 6C Villa d’Este, most pedig a GT Junior.

Az 1966 és 76 között gyártott GT 1300 Junior az Alfa Romeo Giulia Sprint GT alapjaira épült, de karosszériáját a Bertone tervezte, motorja pedig erősebb, 89 lóerős volt. Igazi közúti versenyautónak tekintette az Alfa, és ez bejött az embereknek: tíz év alatt mintegy 100 ezer példányban fogyott a csinos sportkupé.

Noha színében különleges, és a speciális ötlyukú keréktárcsák is látványosak, a Stelvio GT Junior és a Giulia GT Junior nem kap új motort: mindkettő a 210 lóerős dízelmotorral vagy a 280 lóerős benzinmotorral rendelhető. A Giulia esetében hátsókerékhajtás is kérhető a benzinmotorhoz, egyébként minden más esetben széria a Q4 összkerékhajtás. A speciális, hímzett fejtámlákkal és egyedi öltésekkel díszített fekete bőrülések mellett meglepetés is vár az utasokra: a műszerfalon a GT 1300 Junior sziluettje látható.