Az elmúlt bő egy évtizedben jócskán elhalványult a Lancia jelenléte és szerepe az autóiparban, amit jól mutat, hogy egyetlen jelenleg is gyártott típusaként már csak az Ypsilont tartják számon. Ennek ismeretében különösen felvillanyozó lehet, amit a márka jövőbeli terveiről mondott annak újonnan kinevezett vezérigazgatója.

Az olasz Corriere della Serának adott nyilatkozatában Luca Napolitano megerősítette, hogy 2026-ban visszatér a felhozatalba a legendás Lancia Delta, ami hírnevét főleg a ralisportban is bizonyított HF Integralénak köszönheti – szemlézte a Motor1.com.

Összhangban a Stellantis cégcsoport célkitűzéseivel villanyautóként láthatjuk viszont újra a Deltát, míg 2024-ben az új generációs Ypsilont tervezik piacra dobni. „Mindenki a Deltát akarja, így az nem maradhat ki a terveinkből” – jelentette ki Napolitano. „Vissza fog térni, igazi Deltaként: egy izgalmas autó, ami a fejlődés és technológia hírnöke. És ami természetesen elektromos.”

A lap feltételezi, a Lancia rendelkezik azokkal a technológiai alapokkal, amik a szilárdtest-akkumulátorok használatát is lehetővé tehetik, hogy akár 700 kilométeres hatótávolság is biztosítható legyen egyetlen töltéssel. Óriásit lépett előre a megoldással az elmúlt időszakban a Toyota, már közúton is tesztelve azt.

Ami pedig az Ypsilont illeti, az is csak Olaszországban kapható manapság, a Lancia kisautója tíz évvel ezelőtt jelent meg, és a tervek szerint ennek újított változata lesz az utolsó a márka kínálatában, ami még belső égésű motorral hagyja el a gyártósort. Villanyautóval 2026-tól a teljes cégcsoport egy magasabb átlagkorosztályt szeretne megcélozni.

Szintén a Lancia tervei között szerepel, hogy a meglévő Alfa Romeo- és DS-kereskedésekkel együttműködve saját márkakereskedői hálózatot épít ki.