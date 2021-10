Amikor 2014-ben bevezették, sokan nem értették, miért akar kompakt buszlimuzint építeni a BMW. A 2-es Active Tourer azonban rengeteg új vevőt hozott a márkának, az első generációs modell teljes életciklusa alatt mintegy 430 ezer példányban talált gazdára. Ez biztossá tette a folytatást, amelynek ugyanúgy a lipcsei üzem ad majd otthont, mint eddig.

A második generációs BMW 2 Active Tourer 32 mm-rel hosszabb (4386 mm), 24 mm-rel szélesebb (1824 mm), és 21 mm-rel magasabb (1576 mm) elődjénél. A nyomtáv elöl 25, hátul 26 mm-rel nőtt (1586, illetve 1588 mm), a tengelytáv (2670 mm) ugyanakkora maradt, mint volt.

Miközben az alapvető formavilág nem változott, a tervezők rengeteg apró módosítással finomították a légellenállást, a hűtőt elfedő, több fokozatban állítható lamelláktól a síkba simuló kilincseken át a burkolt fenéklemezig. Ennek köszönhetően az autó közegellenállási együtthatója 0,26, ami kifejezetten jó értéknek számít egy egyterűnél.

A kisebb légellenállás a menetzaj csökkentéséhez is hozzájárul; ezen a téren egyébként extra tömítések, módosított külső tükrök, valamint új motor- és váltóbakok hoztak változást, az új BMW 2 Active Tourert jóval csendesebbnek ígérik elődjénél. Az utazási komfortot az eddiginél szilárdabb, könnyebb karosszéria javítja tovább. A megnövelt szerkezeti merevség a biztonságnak is jót tesz; az elöl utazók kiegészítő védelemként középső légzsákot is kaptak.

Az új generációs modell fejtérben, válltérben és könyöktérben is többet kínál elődjénél, elöl és hátul egyaránt. Hátul megnőtt a lábtér, míg elöl masszázsfunkciónak örvendhetünk. A hátsó ülés támlájának dőlésszöge állítható, az ülés hosszában 130 mm-en tologatható.

A csomagtartó hajtáslánctól függően 406-470 literes, vagy a hátsó üléseket lehajtva 1370-1455 literes. Fedelét minden esetben motor nyitja és csukja. A fedél kéz nélküli szenzora feláras, ahogy a tetősínek vagy a vonóhorog is. Utóbbival akár 1,5 tonnát (plug-in hibrid esetén 1,4 tonnát) vontathatunk.

Piaci nyitáskor négyféle motorral lesz elérhető az autó, a sebességváltó minden esetben hétfokozatú duplakuplungos egység. Később két PHEV verzióval bővít a BMW; utóbbiak elektromos hatótávolsága 80 km. Különleges a modell fékrendszere is, amely egyetlen kompakt egységben tartalmazza a működtető, fékrásegítő és szabályozó funkciókat; az eredmény lineáris adagolhatóság, kiszámítható fékerő és kiszámítható pedálút.

218i 220i 223i 218d 230e

xDrive 225e

xDrive Löket-

térfogat

(cm3) 1499 1499 1998 1995 n.a. n.a. Teljesítmény

(LE) 136 156 204 150 326 245 Forgató-

nyomaték

(Nm) 230 240 320 360 n.a. n.a. 0-100 km/óra

gyorsulás

(mp) 9,0 8,1 7,0 8,8 n.a. n.a. Végsebesség

(km/óra) 214 221 241 220 n.a. n.a. Üzemanyag-

fogyasztás,

vegyes

(l/100km) 6,8-6,2 6,5-5,9 6,6-6,0 5,3-4,8 1,4-1,1 1,4-1,1

A BMW 2 Active Tourer a legmodernebb vezetőtámogató funkciókat kínálja, és akár 2. szintű autonóm közlekedésre is képes.