Úgy tűnik a rendőrség is lát fantáziát abban, amit egyes üzletláncok sok éve sikeresen alkalmaznak. Ez nem más, mint a hűségkártya- és pontrendszer. Hamarosan elérhető lesz az a kifejezetten az ORFK számára fejlesztett applikáció, melynek segítségével jutalompontokat gyűjthetnek azok az autósok, akik egy-egy útszakaszon betartják az érvényes sebességhatárokat.

Immár 20 éves a közúti közlekedési előéleti pontrendszer, ami lényegében egy büntetőpont-rendszer, így is emlegetik az autósok. Különböző szabálysértésekért a jogszabályban meghatározott számú pont jár, és aki eléri a 18-at, annak ideiglenesen bevonják a jogosítványát. Épp itt volt az ideje, hogy a rendőrség ne csak büntessen, jutalmazzon is a közlekedésbiztonság érdekében.

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel ellentétben a várhatóan augusztus első napjaiban induló OBBPoint felhasználói akkor kapnak pontokat, ha szabályosan közlekednek. Állítólag ez lesz a világon az első sebességalapon működő hűségpont-rendszer.

A rendőrség hamarosan megjelenő applikációja folyamatosan figyeli azoknak a járműveknek a sebességét, amelyekben bekapcsolták az OBBPointot, és ha a vizsgált szakaszon a sofőr nem lépte túl a sebességhatárt, megkapja a jutalompontjait. A szoftver minden szakaszon pontosan tudja, hogy mekkora a megengedett maximális sebesség, ahogy azt is, hogy hol vannak időszakos korlátozások. Nem tekinti szabálysértésnek az applikáció, ha valaki rövid ideig, pl. előzéshez az ajánlottnál nagyobb mértékben lépi túl a megengedett maximális sebességet. Feltéve persze, hogy az előzés befejezése után a sofőr visszalassít a megengedett sebességhatárra. Az OBBPoint hamarosan letölthető lesz Android- és iOS-változatban is.

Nemcsak felnőttek gyűjthetnek pontokat az alkalmazással, hanem az autóban utazó gyerekek vagy a sofőr mellett utazó másik felnőtt is. A rendszert úgy tervezték meg, hogy egy autón belül két telefonon futtatható párhuzamosan.

A még formálódó elképzések szerint az OBBPointokat a későbbiekben különböző üzletekben, shopokban és szolgáltatóknál lehet majd beváltani. Ez azt jelenti, hogy a gyűjtött pontokért kedvezményt vagy ajándékot kaphat a regisztrált közlekedő a jövőben.

A gyerekek pedig az applikáció számukra kialakított programját használva különböző rendőrfigurákat – közlekedési rendőröket, kommandósokat, nyomozókat – építhetnek fel, öltöztethetik őket, speciális eszközökkel szerelhetik fel őket, aszerint, hogy hány pontot sikerült gyűjteniük, azaz hogy azok a felnőttek, akiknek a kocsijában utaztak, mennyire vezettek szabályosan. Az ORFK-OBB reménye szerint az efféle számítógépes játékok iránt amúgy is nyitott, azokkal szívesen játszó gyerekek felhívják majd a felnőttek figyelmét a szabályok betartásának fontosságára, mert az már nemcsak biztonságot jelenthet az autóban ülők számára, hanem hasznos is, még ha az csak egy számítógépes játékban elérhető siker vagy egy kávé erejéig is elég egy benzinkútnál.

A tervek szerint a szabályos közlekedéssel elért pontjaik alapján a regisztrált játékosok rendfokozatokat kapnak, és az azonos rendfokozatúak között a későbbiekben majd külön ajándékokat sorsolnak ki. Ebben a játékban már akár értékes telefont vagy akár egy autót is lehet majd nyerni.

Persze okkal és joggal vetődik fel a kérdés, hogy a rendőrség vajon valóban csak azt figyeli majd az applikáción keresztül, hogy betartják-e a sebességhatárt az applikációt használó autósok? Nem kell-e tartaniuk attól, hogy ha valahol gyorsabban autózik a megengedettnél, akkor kedvezményre jogosító pontok helyett bírságcsekket kapnak?

Berzai Zsolt, az ORFK titkára azt mondta: Nem! És ha lenne is ilyen szándék, mint ahogy nincs, sem az applikáció, sem maga a rendszer nem lenne alkalmas rá.