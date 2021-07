Több probléma is sújtja a Fordot a visszatérő terepjárójával kapcsolatban. Először a járvány miatti gyárleállások és kései kiszállítások léptek fel, most viszont kiderült, hogy a kiszállított autókkal is vannak elég komoly gondok, legalábbis ami eddig, alig pár hetesen jött elő rajtuk.

A Bronco6G fórum tagjai kezdték el megosztani tapasztalataikat az autóikról, amikről egészen hamar kiderült, hogy valószínűleg a felhasznált anyagok minősége nem éri el azt a szintet, hogy pár hétnél többet kibírjon gyári állapotban például a tető leszerelhető műanyag része.

Több felhasználó is töltött fel fotót arról hogy a napon álló autó műanyag tetejének textúrája megváltozott. A fényezésen szabályos háló, vagy inkább kígyóbőr minta jelent meg, ami állítólag csak vizuális, érintésre nem érzékelhető. Ez látható az ablakok belső éleinél is, de főleg kint, más kérdés, hogy maga a tető illesztése, alsó éle sem találkozik a karosszéria síkjával.

Ezen túl is vannak még negatív tapasztalatok, miután az egyik tulajdonosnál mindösszesen három hetet bírt ki a tetőkárpit a helyén, két ponton is elengedte a ragasztás, ami mindenképp minőségi és összeszereltségbeli probléma.

A tulajdonosok szerint a tető gondja a túl vékony laminálás lehet a legfölső záró rétegen, amim megint csak a nem megfelelően megválasztott anyagból eredeztethető. Minden érintett tulajdonos jelezte a problémákat a Ford felé, a gyártó azonban még nem reagált a megkeresésre. Minden bizonnyal visszahívás lesz az eredménye.