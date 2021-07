Meglepően barátságos arcát mutatta idén a Székesfehérvár–Veszprém Rally, amelyen egészen az utolsó szakaszig nem volt sem komolyabb baleset, sem pedig csúszás. Bár a Kis- és a Nagylőtérről is többen jöttek ki defekttel, ez szinte állandó kelléke az idei egyetlen murvás versenynek.

Az első nap Székesfehérváron volt a központ és a szervizpark, valamint a nap végén is itt rendeztek egy városi prológot, amely nem számított bele az értékelésbe, mégis rengeteg nézőt vonzott, akárcsak a Veszprém-rali szokásos pályái. Az időjárás is kegyeibe fogadta a versenyt, az előző napokra jellemző rekkenő hőségnek nyoma sem volt, de az özönvízszerű eső is szerencsésen elkerülte a versenyt, inkább csak nedves nyomokat hagyva a szombat reggeli rajtra.

Ami a Turán Frigyes, Bagaméri László párosnak sikerült a legjobban a Volkswagen Polo R5-tel. Az első három szakaszon ők diktálták a tempót, ám a szombati utolsó gyorsaságin hajtásproblémájuk támadt, amivel egy percet veszítettek. Óvatosan kezdett a bajnokságot vezető Hadik, Kertész kettős a Ford Fiesta R5 MkII-vel, és bár a miskolci versenyző azt ígérte, a következő gyorsok jobbak lesznek, a nap végére ők is összegyűjtöttek fél perc hátrányt.

Remekül versenyzett azonban a Csomós, Nagy kettős. Az idei év felfedezettjei emlékezetes győzelmet arattak a Salgó-ralin, de pályafutásuk legfényesebb eredménye után közvetlenül egy eséssel folytatták a Mecsek-ralin. A hullámvölgy után megint hullámhegy következett a páros pályafutásában, a legkiegyensúlyozottabb teljesítménnyel magabiztosan vezették a versenyt.

A vasárnapi szakaszok sokkal szorosabbak voltak, Csomós, Hadik és Turán is nyert gyorsaságit. Utóbbi a műszaki hiba után a harmadik helyre kapaszkodott fel, és bár Csomós győzelmét egyikük sem tudta fenyegetni, a bónuszpontokat érő erőgyorsaságira mind a hárman fenték a fogukat. Ebből azonban nem lett semmi, hiszen Hadik nem sokkal a cél előtt eldobta a Fordot. Szerencsére sem a sofőr, sem a navigátor nem sérült meg, de a szakaszt etappá kellett nyilvánítani.

Csomós így idei második győzelmét szerezte, és három pontra közelítette meg a kiesése ellenére a bajnokságot vezető Hadikot. Turán lett a második, míg a dobogó harmadik fokára a Klausz Kristóf, Csányi Botond kettős állhatott fel Skoda Fabia Rally2 Evóval, amivel egyébként a bajnokságban is a harmadik helyre jöttek fel.

Ami a pontversenyt illeti, nagyon érdekesen alakul a bajnokság, hiszen Hadiknak és Csomósnak is van már egy-egy kiesése – vagyis a nullapontos versenyüket fogják év végén mínuszolni –, így a hátralévő két futamon minden egyes helyezés, minden egyes Power Stage pont számít közöttük. De még a jelenleg 48 pontos hátránnyal az ötödik helyen álló Turán számára sincs veszve semmi. Mint ahogyan egy jó hajrával még a Székesfehérvár–Veszprém Rallyt vb-kötelezettsége miatt kihagyó Mads Ostbergnek is teremhet babér a két szezonzáró futamon.

Szoros verseny alakult ki a kétkerék-hajtásúak mezőnyében, ahol sokáig a rutinos Zagyva Lajos, Tisch Gábor kettős vitte a prímet egy régebbi fejlesztésű Peugeot 208 R2-vel. Azonban nagyon jól hajrázott az RC4-es bajnoki cím védője, a Szauer Gergő, Kerék István kettős a frissebb fejlesztésű 208 Rally4-gyel. Bár Szauer most versenyzett életében először elsőkerekes autóval murván, nagyon jól elkapta a fonalat, és tíz másodperc előnnyel megnyerte a kategóriát. Ezzel annak ellenére sikerült átvenniük a vezetést a bajnokságban, hogy a szezon első két versenyét kihagyták.

És akkor jöjjön egyszerre a hab és a cseresznye is a tortán. Nagy verseny volt a győzelemért, izgalmasan alakul a bajnokság, de a prímet ezúttal is a Bútor Róbert, Tagai Róbert kettős vitte, akik Ogier Citroën C3 WRC-jét murván is megmutatták a magyar közönségnek. Volt ugyan egy kisebb megforgásuk, de így is toronymagasan ők voltak a legjobbak a vb-re szánt technikával. Bútor azonban, ahogyan a Mecsek-ralin is tette, a cél előtt kiállt, hogy a lényegesen jobb technikával sem a verseny, sem pedig a bajnokság eredményét ne befolyásolja.

Így viszont meglepő győzelem született ORC-ben, ahol a Rafael Tamás, Szabó Balázs kettős egy kifejezetten murvára épített Porsche GT3-assal nyert, a régi motoros Nemes Csaba, Fekete László kettős Lada VFTS-e előtt.

A Mercarius Országos Rallybajnokság augusztus végén a Mór–Vértes Rallyval, immáron újra aszfalton folytatódik.

A bajnokság állása 5 futam után:

1. Hadik, Kertész 130 pont

2. Csomós, Nagy 127

3. Klausz, Csányi 103

4. Ostberg, Torstein 87

5. Turán, Bagaméri 82

6. Osváth, Papp 75

7. Kopecky, Hlousek 66