1941. július 15-e a Jeep márka történelmének legfontosabb pillanata. Bár maga a márkanév ekkor még nem létezett, mivel leginkább az első autójuk becenevéből nőtte ki magát, mégis ezt tekintjük a Jeep kezdeti időpontjának. Az amerikai hadsereg pályázatának elnyerését követően ezen a napon írta alá a Willys-Overland Company és az amerikai hadsereg azt a szerződést, ami alapján ők lettek az új könnyű terepjáró beszállítói.

Éppen ma 80 éve ennek, és a márka most azzal ünnepel, hogy elárulja nekünk, mi lesz a jövő, hogyan is képzelik el a Jeepet az elektromos és elektromosított járművekkel teli jövőképben. Egy szóval: bátran. Ragaszkodnak a hagyományokhoz, de haladnak a korral, és már most minden új modelljükkel lehetőséget adnak arra, hogy akár tisztán elektromosan is használhassuk őket.

“Elköteleztük magunkat az iránt, hogy a Jeep márka legyen a jövő legzöldebb és legizgalmasabb SUV-gyártója” – mondta Christian Meunier, a Jeep vezérigazgatója a márka online sajtótájékoztatóján. A 4Xe plug-in hibrid hajtásláncok megjelenésével a Jeep egészen hamar lépett arra a területre, amire a hagyományok őrzése miatt nem feltétlenül számítottunk volna. És nemcsak a városba is szánt SUV-knál, mint a Renegade, a Compass, a Cherokee, Grand Cherokee és az új Wagoneer, hanem a klasszikus Wrangler esetén is meglépték ezt a fejlődést.

Különös elképzelni, hogy a Wrangler vásárlóközönsége éppen azon aggódna, hogyan óvhatná a környezetét, pedig éppen ők járhatnak olyan területen, ahol ez különösen fontos lehet. Emellett a Jeep olyan fontos tulajdonságokat is kiemel számukra, mint a teljes csöndben való közlekedés, off-roadozás, amivel így a természetben való autózás egy egészen új szintre emelhető, és még csak a jól bevált Wranglerről sem kell majd lemondanunk.

A Wrangler 4Xe jelenleg 380 lóerős és 637 Nm-es rendszerteljesítményre képes plug-in hibrid hajtásláncot kap. Ebben egy 2,0 literes, turbós benzinmotor szerepel fő egységként, a villanymotor után pedig a Wrangler kapcsolható összkerékhajtása is ugyanúgy jelenik meg. A villanymotor azonnali nyomatéka és aprólékosabban adagolható ereje miatt jóval óvatosabb mozgásra képes terepen, mint a hagyományos hajtásláncok, épp ezért nagy jövőt lát ebben a Jeep.

Ezzel pedig épp csak nekiláttak a jövő Jeep-trendjének, mert a teljes elektromosítás a cél, és egy olyan modell érkezhet éveken belül, amiben már egyáltalán nincs belső égésű motor. Erről már rajzot és elnagyolt terveket is mutattak nekünk, amiken leginkább a márka fontos sarokpontjainak megőrzését figyelhetjük meg.

A klasszikus vonások mellett a minél nagyobb nyitottság is a Jeepek fontos része, vagyis az eltávolítható tetők és ajtók, lehajtható szélvédő a jövőben is szerepelni fog. Az elektromos padlólemezzel, kis helyet foglaló villanymotorokkal jóval több teret nyernek a futóműnek, a karosszéria lehet kisebb, extrém rövid túlnyúlásokkal, de nem kell lemondani a nyitott karosszériáról, főként nem a terepképességekről. Ezekben még a jelenlegi Wrangler fejére is nőhet egy új elektromos modell.

A Jeep 2025-re eladásainak 70%-át tervezi elektromos hajtással is szerelt modellekkel. Ehhez nagyban hozzájárulhat a nemrég bemutatott új Grand Cherokee és Grand Cherokee L, melyek a márka történetében szintén most először kaptak plug-in hibrid hajtásláncot.

A jövő a Jeep számára is nagyon színes képeket mutat. Szerepel a tervek között önvezetés – igen, terepen is -, amit a márka legfontosabb modellje, a Wrangler esetében is alaposan ki fognak dolgozni. Hogy mennyire veszik komolyan az elektromos hajtást, azt jól mutatja, hogy az idei Jeep Easter Safarin, amin a márka keményvonalas rajongói előtt kell bizonyítania a Moab sivatagban, már saját elektromos töltőoszlopot is telepítettek. Emellett pedig már az off-road szórakozóhely kiindulási pontján, a Wrangler hágónál is találnak a hibrid jeepesek oszlopokat, amiken feltölthetik autóikat.