Az elődjéhez képest akár 12 százalékkal megnövelt torziós merevség jellemzi a vadonatúj, négyüléses BMW 2 Coupé karosszériáját. A klasszikus háromdobozos test 105 mm-rel hosszabb (4537 mm) és 64 mm-rel szélesebb (1838 mm), ugyanakkor 28 mm-rel alacsonyabb (1390 mm). A tengelytáv 2741 mm, azaz 51 mm-rel hosszabb, mint az előző BMW 2 kupé esetében, és a nyomtáv is nőtt: elöl 54 mm-rel (1575 mm), hátul 31 mm-rel (1587 mm). Még szélesebb lesz a 2022-ben debütáló csúcsmodell, az M240i xDrive Coupé nyomtávja.

A hűtőmaszk nem ér a földig, ennek alighanem sokan fognak örülni; a rács függőleges rostélyai valójában motorosan elforgatható, zárható lamellák, amelyek csak akkor engednek levegőt a radiátorra, ha az a hűtés szempontjából szükséges, egyébként bezárnak, és ezzel javítják a légellenállást.

A LED-es lámpatesteket az orr két szélére húzták ki, egyetlen, nagy méretű fényforrásuk a klasszikus 02-es széria szimpla kerek fényszóróját hivatott idézni; a retró hatást hegyes LED-szemzuggal tompítja a BMW. Oldalnézetből klasszikus kupés képet mutat az autó, amelyet a csomagtérfedél peremén kialakított kacsaszárny zár. A far azonban a lökhárítónál a leghosszabb, és felfelé rövidül, ami szokatlanná teszi a megjelenését.

Az utastérben nincsenek meglepetések. A modell sportos karakteréhez igazodva ülésből is, kormányból is dinamikusabb kivitelt választottak a 2 Coupéhoz. Opcióként integrált fejtámlás, fűthető ülések is kérhetők, de klimatizált ülésekről, pláne masszázsfotelekről nincs szó. A hátsó ülés középen osztott, szigorúan kétszemélyes, cserébe az itt utazók külön szabályozhatják a hőmérsékletet, hiszen alapfelszerelés a háromzónás klímaberendezés. Új stíluselem az ajtókárpitba nyomott tetraéder-mintázat, valamint az ajtófogantyú hátterének mintázata, amely akár hangulatvilágítást is kaphat.

A multimédiás képernyő alapértelmezésben 8,8 colos, de akár 10,25 colos méretig is felmehetünk. Ez esetben 12,3 colos digitális műszeregységet is kapunk, míg alapáron csak egy 5,1 colos kijelző tájékoztat a sztenderd analóg műszeregységen belül. A 2-es Coupé újdonsága a head-up kijelző. Digitális tartalom akad bőven, a vezetőtámogató funkcióktól a kényelmi és szórakoztató rendszerekig.

A csomagtartó rakodópereme 35 mm-rel alacsonyabban van, mint az elődmodellé, ami praktikus. Az alaphelyzetben 390 literes kapacitás a hátsó támla 40:20:40 arányú döntésével bővíthető, és ha ez sem volna elég, leszerelhető vonóhorog is rendelhető, amivel akár 1,6 tonnát vontathatunk.

A futómű egyes elemeit a BMW 4-es kupéból emelték át. Kérhető M Sport futómű normál és adaptív kivitelben, a csúcsmodell M Sport fékeket és hátsó differenciálművet kap.

Motorból kezdetben három áll rendelkezésre. A 220d Coupé 48 V-os mild hibrid dízelmotorja átlagosan 5,1 liter üzemanyagot fogyaszt 100 kilométeren, legnagyobb teljesítménye 190 LE, maximális forgatónyomatéka 400 Nm. Végsebessége 237 km/óra, álló helyzetből 6,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára.

A 220i Coupé 184 lóerővel, 300 Nm nyomatékkal száll csatába, 7,5 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 236 km/óra. Kétliteres motorja később 245 lóerős kivitelben is elérhető lesz, az ezt hordozó 230i Coupé azonban csak jövő nyáron kerül piacra.

A legizgalmasabb persze a soros hathengeres csúcsmodell: az M240i xDrive Coupé háromliteres motorja 374 lóerőt ad le, 34-gyel többet, mint elődje. Az 500 Nm-es nyomaték és az összkerékhajtás révén mindössze 4,3 másodpercre van szükség, hogy a menetkészen 1770 kilós kupé elérje a 100 km/órás sebességet, a végsebességet 250 km/órában maximálták.

Minden motorhoz nyolcfokozatú Steptronic duplakuplungos sebességváltó jár, az M240i sportos hangolású váltója, amely rajtautomatikát is tartalmaz, opcióként bármelyik motorhoz rendelhető.