Ezúttal sem hazudtolta meg magát a legnagyobb múltú magyar raliverseny, amelyen annyi minden történt, mint máskor egy szezon alatt.

Az illendősség úgy kívánja, hogy a historic-Eb-vel kezdjük, már csak azért is, mert egyrészről gyönyörű autókat vonultatott fel a mezőny Pécs környékén, másrészről pedig hatalmas presztízsharc folyt az Audi és a Porsche között. Bár a Porsche soha sem volt a ralipályák királya, a historic rali Európa-bajnokságot éveken – vagyis inkább évtizedeken – keresztül uralta ez a márka. Pécsen is láthattunk korábban Lancia- és Wirtmann Ferenc révén Ford-győzelmet, de azért mindig is a bivalyerős Porschék számítottak a verseny legnagyobb esélyeseinek.

Idén azonban az olasz Zippo és a finn Ville Silvasti is egy-egy Audi Quattróval vágott neki a versenynek, és az első nyolc szakaszon csak ők osztoztak az első helyeken. Silvasti egy műszaki hiba miatt nem tudott beleszólni a győzelembe, de Zippo érinthetetlen volt és közel két perc előnnyel aratott rajt-cél győzelmet az osztrák Karl Wagner és az olasz Lucio Da Zanche Porschéi előtt. Így a Historic Mecsek Rally történetében először született Audi-győzelem.

A legjobb magyar a Wirtmann–Kerekes páros volt, akik az Eb-re nem neveztek, csak a magyar és a Mitropa-kupa-értékelésre hajtottak. Mind a kettőt simán megnyerték. A magyar bajnokságban a negyedik, a Mitropa Kupában pedig a második győzelmüket aratták így mind a két sorozatot maximális pontszámmal vezetik. A verseny abszolút értékelésben sokáig a harmadik helyen álltak, az utolsó gyorsaságikon pedig csak a biztonsági autózásnak köszönhetően estek vissza a hatodik helyre.

De nem csak az Audi győzelem miatt volt történelmi a Mecsek-rali. Bútor Róbert ugyanis gondolt egy merészet és megvásárolta azt a Citroën C3 WRC-t, amellyel két éve még Sébastien Ogier versenyzett a rali-világbajnokságon. Ilyen autóval a nemzeti bajnokságokban nem lehet indulni, de a magyar Rally1 mellett kiírt Országos Rally Challenge-be pont befért.

Bútor már a verseny előtt egyértelművé tette, hogy élvezni akarja a WRC-t és nem versenyezni vele, így bár az ORC értékelést megnyerte és abszolút második helyen állt, az utolsó gyorsasági céljában leadta a menetlevelét, így hivatalosan kiesett a versenyből. De nem is ez volt az érdekes, hanem az, hogy a pályára özönlő szurkolók élőben láthattak egy ilyen csúcs technikát.

És akkor még nem is szóltunk a Mercarius országos ralibajnokságról, amely jókora fordulatokat tartogatott. Először is a verseny egyik nagy esélyese, a cseh Jan Kopecky megbetegedett (nem COVID), így a 2011-es Mecsek IRC-futam győztese az utolsó pillanatban nem tudott rajthoz állni. A Topp-Cars csapata azonban így sem maradt külföldi szereplő nélkül, hiszen a lengyel Grzegorz Grzyb az ő színeikben versenyzett.

És természetesen itt volt az Østberg–Torstein kettős is, akiket eddig egy defekt és egy műszaki probléma fosztott meg attól, hogy megszerezzék pályafutásuk első magyar bajnoki futamgyőzelmét. Most azonban kijött nekik a lépés, a tíz szakaszból nyolcat megnyertek a Citroën C3 Rally2-vel, és fél perc előnnyel megnyerték a versenyt. Így Kopecky után Østberg lett a második külföldi versenyző, aki az országos ralibajnokság történetében abszolút győzelmet tudott szerezni.

Viszonylag gyorsan elbúcsúztunk a Salgó-ralin pályafutásuk első győzelmét arató Csomós–Nagy kettőstől, akik a második gyorsaságin estek be a Škoda Fabia R5-tel. Szintén nem járt szerencsével a tavalyi bajnoki második helyezett, Turán–Bagaméri páros, akik az utolsó előtti szakaszon estek el a Volkswagen Polo R5-tel.

Jól taktikázott azonban a Hadik–Kertész páros. A bajnoki cím védője egyetlen szakasz után sem volt elégedett magával, ám így is a második helyre hozta a Ford Fiesta R5-öt, az erőgyorsaságin is második lett, amivel – számításaink szerint – 130-ra növelte bajnoki pontjai számát és már-már gigászinak mondható 43 és 44 pont előnnyel vezet a második Østberg és a harmadik Csomós előtt.

Grzyb lett a harmadik Škoda Fabia Rally2-vel, aki nagyon élvezte, hogy volt olyan gyorsasági, ahol fel tudta venni a versenyt Østberggel.

Egy esés és egy műszaki hiba utáni kiesést követően idei legjobb eredményét elérve, a Velenczei–Bacigal kettős szerezte meg a negyedik helyet Škoda Fabia R5-tel, míg a Klausz–Csomós kettős ezúttal is megbízható autózással lett ötödik, amivel a bajnokságban megőrizték az igen előkelő negyedik helyüket.

Új győztes avattunk a ORC-ben – ahol Bútor ugye kiállt. Az eddigi három ralit toronymagasan nyerő Bacsa–Hanyik kettős a verseny előtti teszten szenvedett balesetet, és a sofőr bordasérülése miatt nem tudtak rajthoz állni.

A legjobb ORC-s a Gyarmati–Kocsis kettős lett volna, ám ők a csak a Mitropa Kupába neveztek, a magyar bajnokságba nem, így a hivatalos győztes a Rongits–Hannus kettős lett Mitsubishi Lancer Evo IX-cel.

Hatalmas csatát hozott az RC4-es kategória, ahol az elsőkerekes Peugeot 208 Rally4-gyel két igazi sztár csapott össze. A sokszoros magyar bajnok fia, ifj. Ranga László, Budai Annamária navigálásával csak ezen a futamon állt rajthoz a Peugeot-val, míg a tavalyi RC4-es bajnok, Szauer Gergő a COVID-ból felgyógyulva, immáron teljes erővel térhetett vissza egykori és most egy futamra beugró navigátorával, Rácz Lászlóval.

A két páros ádáz küzdelmet vívott egymással, amelyből végül Ranga került ki győztesen. Szauer viszont azzal vigasztalódhatott, hogy a Peugeot-kupában ő győzött, mivel Ranga nem regisztrált erre a sorozatra.

A Mecsek-rali végeredménye:

Versenyző – navigátor Autó Idő 1. Østberg, Mads – Eriksen, Torstein Citroën C3 Rally2 01:12:07.1 2. Hadik András – Kertész Krisztián Ford Fiesta R5 MK II 01:12:40.7 3. Grzyb, Grzegorz – Kozdron, Kamil Škoda Fabia Rally2 EVO 01:12:45.3 4. Velenczei Ádám – Bacigal Igor Škoda Fabia R5 Evo 01:13:45.4 5. Klausz Kristóf – Csányi Botond Škoda Fabia Rally2 EVO 01:14:42.8 6. Osváth Péter – Papp Tamás Škoda Fabia R5 01:14:51.3 7. Bodolai László – Deák Attila Ford Fiesta R5 MK II 01:15:54.5 8. Tóth Tibor – Szabó József Škoda Fabia R5 01:16:37.6 9. Gyarmati Ariel – Kocsis György Mitsubishi Lancer Evo9 01:18:08.4 10. Rongits Attila – Hannus Laszló Mitsubishi Lancer Evo9 RS 01:18:27.0

A mezőny nem pihenhet sokat, hiszen az országos ralibajnokság ötödik futamát, a Székesfehérvár–Veszprém-ralit július 16–18-a között rendezik.

A hétfutamos országos ralibajnokság állása 4 verseny után: