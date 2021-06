A nyolcvanas–kilencvenes években a Salgó Rally volt Magyarországon A RALI. Erre a versenyre kellett felköltözni már egy héttel korábban, és az erdőben, tábortüzek mellett nézni az edzéseket is. Ez volt az a verseny, aminek elég volt a nevét kiejteni szurkolói körökben, azonnal libabőrös lett mindenki, és ontotta a jobbnál jobb sztorikat.

A Salgót először 1974-ben rendezték meg, ekkor még titkos éjszakai versenyként, majd egy évvel később született meg a hivatalos név: az I. Salgó Kupa. Ez a számozás a magyarázat arra, hogy az idén bár 34. alkalommal rendeznek salgótarjáni központtal raliversenyt, ez mégis csak a 33. Salgó Rally lenne, ha még divat lenne a versenyek sorszámozása.

Több túraverseny után, 1980-ban rendezték az első igazi ralit, amit akkor a Ferjáncz, Dr. Tandari kettős nyert Renault Alpine-nal. Nem sokkal később komoly nemzetközi futammá vált a Salgó, és a Béke és Barátság Kupa mezőnyének is otthont adott. Innentől jöttek a külföldi győztesek: a Skoda csehszlovák gyári versenyzői, Václav Pech és a legendás Pavel Sibera is nyertek. A szovjet válogatott színeiben pedig előbb Joel Tammeka, majd a kimondhatatlan nevű Eugenijus Tumalevicius győzött VFTS-sel.

Volt azonban a Salgó Rallyknak egy finn sztárja is, Risto Burri, akiről a mai napig legendákat zengnek. Ő előbb Audival, majd Lanciával nyerte a magyart versenyt. A hivatalos statisztika szerint pályafutása során összesen öt ralit nyert, amiből kettő a Salgó volt.

A BBK megszűnése után a magyar klasszisok sora diadalmaskodott a versenyen, előbb Ferjáncz, majd Ranga. Az egyik legemlékezetesebb győzelem ifj. Tóth János és Gergely Ferenc nevéhez fűződik, 1992-ben. Janika abban az évben ült át a BMW 325 iX-ből egy gyári építésű Toyota Celicába, és rögtön az első versenyén nyerni tudott vele. Szintén emlékezetes volt az 1995-ös szezon, amikor Érdi Tibor és Varga István egy széria (N csoportos) Mazdával szerezték meg az abszolút első helyet.

A kilencvenes években volt nagy sláger a kisterenyei körgyorsasági, ahol egy rövid szakaszon háromszor is elment a mezőny a közönség előtt. Mivel egy nap három gyorsaságit is rendeztek itt, összesen kilencszer lehetett megnézni a mezőnyt. Hatalmas népünnepély volt, több tízezer szurkolóval, akik fürtökben lógtak a domboldalon. Nagyon sok szurkolónak volt ez meghatározó élmény, de több versenyző is a körgyorsasági élménye után döntötte el, maga is versenyautóba ül.

A kétezres évekre egy kicsit mostohagyerekké vált a Salgó Rally, amelyet 2000-ben már nem is rendeztek meg. 2007-ben egy Rally2-es futammal tért vissza a Salgó név, majd 2009 és 2010 között Salgó–Gemer néven közös magyar–szlovák futamot rendeztek. 2016-tól Ózd–Salgó Rally néven szerepelt a naptárban, úgy, hogy a Rally1-nek Ózd volt a központja, a Rally2-nek Salgótarján. Teljes értékű versenyként tavaly tért vissza a Salgó Rally, sajnos már a körgyorsasági nélkül.

A pénteken rajtoló versenyen idén nem indul a másodosztály, csak az ORB, ORC, Historic és a Rali 3 mezőnyét láthatjuk a salgótarjáni pályákon.