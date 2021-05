A moduláris MQB-A0 platformra épülő, új Škoda Fabia először lépte át a bűvös négyméteres határt, az autó hosszabb (4108 mm, +111 mm), szélesebb (1780 mm, +48 mm), nagyobb a tengelytávja (2564 mm, +94 mm), és tágasabb a csomagtartója (380 liter, +50 l), mint közvetlen elődjéé. A közegellenállási együttható is javult, 0,32 helyett 0,28, ami igazán jó értéknek számít a kisautók mezőnyében.

Ehhez a kerékívnél (a kerekek 15-18 colosak lehetnek) kialakított légfüggönyök és egyéb aerodinamikai okosságok mellett az orrban elhelyezett, zárható lamellák is hozzájárulnak, amelyek csak akkor vezetik át a levegőt a hűtőn, ha az valóban szükséges. 120 km/óránál akár 0,2 l/100 km-rel is csökkenthető így az üzemanyag-fogyasztás – ez persze azon is múlik, hogy a rendelkezésre álló motorok közül melyiket választjuk.

Sem dízel, sem hibrid, sem elektromos erőforrás nincs: az egyliteres, szívótorok-befecskendezéses benzinmotor 65 vagy 80 lóerőt tud (eddig 60, illetve 75 LE), a két egyliteres, de közvetlen befecskendezéses, turbófeltöltős motor 95 vagy 110 lóerőre alkalmas, míg a csúcsverzió a jól ismert 150 lóerős, 1,5 literes benzines, amely 7,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 225 km/óra. A 110 lóerős motorhoz opció, a 150-eshez széria a DSG váltó.

A központi érintőképernyő akár 9,2 colos is lehet, opcióként pedig digitális műszeregység is kérhető, 10,25 colos méretben (alapáron az előbbi 3,5 colos, az utóbbi pedig analóg). A kényelmet a csökkentett zajszint mellett fűthető szélvédő és kormánykerék, valamint további felsőbb kategóriás opciók javítják. LED-es hangulatvilágítás, dekoröltések, hatféle műszerfali díszítősáv teremt emelkedett légkört. A nagyobbik multimédiás képernyőhöz navigációs rendszer, zenei streaming, okostelefon-csatlakoztatás és wifi hotspot is társítható.

A biztonságról nyolc alapáras légzsák, és két feláras darab (vezető oldali térdlégzsák valamint hátsó oldallégzsák) mellett olyan opciók gondoskodnak, mint az adaptív tempomat, a jelzőtábla-felismerés, az autonóm vészfékezés vagy a parkolórobot.

Kattints ide, és GIF-eken ismerkedhetsz az új Skoda fontos újdonságaival: a hatalmas, jól variálható csomagtartóval, a digitális műszeregységgel és a központi érintőképernyővel