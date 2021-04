Május elején mutatkozik be a Škoda Fabia negyedik generációja. A cég külső és belső látványrajzokkal csinál kedvet az újdonsághoz.

A VW-csoport új MQB-A0 padlólemezére épül a következő Fabia, ami jobb helykínálatot, gazdagabb technológiai tartalmat, valamint jobb vezethetőséget és magasabb szintű biztonságot is ígér.

A 111 mm-es hossznövekedés és a 48 mm-rel szélesebb karosszéria nem csak tágasabbá teszi az autót, hanem az arányait is megváltoztatja. A részletek arról tanúskodnak, hogy látványában is felnőttesebbé válik a kisautó, közelítve az Octavia komoly megjelenéséhez.

A sportos, sötétített hűtőrács mögött lezárható lamellák javítják a légellenállást, a lámpatestekben LED-ek világítanak.

A tágasabb utastérben új stíluselemként jelennek meg a kerek légbeömlők, a ajtókilincsek krómozottak, a fogantyúk és a padlókonzol körül színes betéteket találunk, A műszerfalon Fabia felirat fogad – vélhetően a szériamodellen is –, és elmaradhatatlan a nagyméretű érintőképernyő, amelynek a méretéről egyelőre nincsenek információk. Most először digitális műszeregység is rendelhető lesz a Fabiához.