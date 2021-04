Itt is, mint minden más gyorsforgalmi úton, számos figyelmeztetést helyeztek ki: jóval a munkaterület előtt a pálya fölött található digitális kijelzőn szerepelt, hogy munkaterület következik, két lépcsőben 100, illetve 80 km/órára korlátozták a sebességet előjelző autókkal, ráadásul munkavégzésre és sávelfogyásra figyelmeztető táblák is kint voltak. Ennek ellenére a felvételen jól látszik, hogy a belső sávban nagy tempóval halad a balesetet okozó jármű, mondhatni szerencsére még talán az utolsó pillanatban észrevette az energiaelnyelő modult, így annyira le tudott fékezni, hogy ne legyen nagyobb baj az ütközésből.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Magyar Közút Nonprofit Zrt. (@magyarkozut) által megosztott bejegyzés

Helye és ideje is lett volna kikerülni vagy átsorolni a külső sávba. Viszont az is elmondható, hogy a Magyar Közút Zrt. által nemrégiben beszerzett új energiaelnyelő modul ellátta feladatát, megvédte a munkásokat és az Opel utasait is.

Durván egy hete történt hasonló eset Dunakeszinél: