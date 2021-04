Prémium elektromos platformnak (PPE) nevezte el azt az új technológiai bázist az Audi, amelyre következő generációs villanymotoros típusait fogja építeni. Meglehetősen rugalmas alapról van szó, hiszen városi kisautók és alsó-középkategóriás családi modellek mellett nagy szabadidőjárművek is épülhetnek majd rá, valamint olyan hatalmas szedánok, mint a most bemutatott Audi A6 e-tron concept tanulmányautó.

Nem véletlenül vették fel a típus nevébe az A6 nevet, hiszen az a típus 1994 óta van jelen a felső osztályban, míg előtte, egészen 1968-is visszamenőleg az Audi 100 képviselte a márka ugyanitt. Ma már plug-in hibridként is kapható az Audi A6, 91 kilométeres elektromos hatótávolsággal, az A6 e-tron azonban ennél jóval többet: akár több mint 700 kilométert kínál.

A 496 centiméter hosszú, 196 cm széles, 144 cm magas (azaz méreteiben az A6-hoz igazodó) szedán a márkánál jól bevált Sportback – azaz négyajtós kupé – formátumhoz igazodik, de vonalai sokkal lendületesebbek, organikusabbak, mint bármely eddigi nagy Audié. Ez nem csak a szemnek kedves: az Audi 0,22-re szorította le a tanulmány közegellenállási együtthatóját. A 22 colos kerekeken gördülő A6 e-tron dizájnerei megőrizték a márka legfontosabb stíluselemét, a single frame hűtőmaszkot, ám értelemszerűen feltöltötték; a fékek és a hajtáslánc hűtésére elegendő annyi levegő, amit az orr legalján beenged az autó. A digitális külső tükrök szintén hozzájárulnak az áramvonalassághoz.

A lámpáknál időzzünk el: nem elég, hogy mátrix LED világítást alkalmaznak, digitális OLED technológiával, a nappali fény mintázata a felhasználó által programozható, így az A6 e-tron szemből úgy néz ki, ahogy mi szeretnénk. Ez még azonban semmi, mert a szokásos oldalsó logókivetítő jópofaságot elöl és hátul további projektorok egészítik ki, és ezek nem csak az autó logóját tudják az aszfaltra vetíteni, hanem például az irányjelzőt, vagy egy üzenetet, amely figyelmezteti a közeledő kerékpárost, hogy hamarosan nyílnak az oldalajtók.

Látványos, igaz? És még ezt is felül tudja múlni az Audi: a mátrix LED fényszórókat ugyanis olyan felbontásra fejlesztették, ami lehetővé teszi valódi képek alkotását. A nagyfelbontású pixelágyúk videokivetítőként szolgálnak, így a várakozó vezető és unatkozó utasa okostelefonjukkal irányítva akár játszhatnak is egymással, méghozzá a központi képernyő helyett egy falfelületre kivetített, óriási képen. Az Audi még játékot is fejlesztett a technológiához.

A tengelyek között, a padló alá szerelt akkucsomag mintegy 100 kWh kapacitású, és mivel lapos a szerkezete, nem befolyásolja a szabad hasmagasságot. Így a tervezők szabadon ültethették le az autót, és a jövőben ugyanígy építhetnek nagy hasmagasságú szabadidőjárművet – de mivel az A6 e-tron légrugós, eleve állítható a hasmagassága.

Az A6 e-tron mindkét tengelyére jutott egy-egy villanymotor; a kombinált teljesítmény 350 kW, azaz 475 LE, a maximális rendszernyomaték 800 Nm. A töltési teljesítmény akár 2-70 kW, ami azt jelenti, hogy 10 perc alatt 300 kilométerre elegendő áramot vehetünk fel, és 25 perc alatt 80%-ra tölthetjük az akkucsomagot.

A gyorsulási értékeket egyelőre nem pontosítja az Audi: az A6 e-tron „bőven 4 másodpercen belül” gyorsulhat 100 km/órára, de későbbi gyengébb, egy villanymotoros verzióknak sem fog 7 másodpercnél tovább tartani a gyakorlat.

Hiába tartották meg a modell világpremierjét, a belső teret egyelőre nem mutatja meg az Audi.

Videón viszont megnézheted az autót: kattints ide, és négy filmen keresztül ismerkedhetsz vele.