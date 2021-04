Lexus Teammate néven fejlett vezetőtámogató technológiát vezet be az LS 500h összkerékhajtású kivitelein a Lexus. Jó néhány lépéssel elmarad ezzel konkurensei mögött a japán gyártó, de ez nem tétovázásának köszönhető: a cég a kezdetektől konzervatív megközelítést alkalmazott az önvezető technológiák alkalmazásával kapcsolatban.

A lenyűgözően gyors bevezetés helyett kizárólag akkor építi be típusaiba ezeket a rendszereket, ha azok zökkenőmentes működése fenntartások nélkül szavatolható. A tényleges önvezető funkciók sürgetése helyett pedig azoknak a vezetőtámogató funkcióknak a fejlesztésére összpontosított, amelyek nem helyettesítik a sofőrt, hanem megkönnyítik a dolgát. Most azonban úgy tűnik, náluk is elérkezett a pillanat. Az LS 500h összkerékhajtású kivitelén most két ilyen technológia debütál.

Az Advanced Drive technológia felméri a menetkörülményeket, és ezek alapján meghatározza, hogy milyen mértékű gyorsításra, lassításra és kormányzásra van szükség ahhoz, hogy a jármű saját sávjában maradva, a követési távolságot tartva közlekedjen. Emellett a technológia alkalmas az önálló sávváltásra, valamint segít másoknak besorolni. Megbirkózik az autópálya-fel- és -lehajtókkal, alkalmazkodik a forgalmi torlódásokhoz, és megelőzi a nála lassabb járműveket. Az autó vezetője átmenetileg elengedheti a kormányt, ám tekintetét az úton kell tartania. Ezt vezetőfigyelő rendszer ellenőrzi, amely figyelmezteti a sofőrt, ha úgy észleli, hogy az nem figyel oda a forgalomra.

A technológia mesterséges intelligencia alkalmazásával képes előre jelezni bizonyos eseményeket, és ezekhez igazodva úgy felkészülni, hogy a lehető legteljesebb mértékben támogatni tudja a vezetőt a helyzet megoldásában. Emellett (egyelőre a japán piacon) az autó folyamatosan kép- és menetadatokat továbbít egy központi felhőbe. Ezeket az információkat kielemezve a Lexus mérnökei folyamatosan tökéletesíthetik a technológiát.

Az Advanced Park funkció kisebb sebességnél, nagyobb pontossággal csinálja ugyanazt, mint az Advanced Drive. A rendszer a parkolás folyamatát automatizálja teljes mértékben: a vezetőnek sem a pedálokat, sem a kormányt, sem a sebességváltót nem kell kezelnie. A sofőrnek nincs más dolga, mint a panoráma kamera- és radarrendszer jelei alapján létrehozott képen figyelni az esetleges akadályokat.

Videón is megnéznéd a funkciókat? Akkor kattints ide!

A rendszerekre vonatkozó részletesebb információkat a modell bevezetését megelőzően teszi közzé a Lexus.