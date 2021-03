A huszonegyedik század igazi luxuscikke a magánélet: az online térben mindig szem előtt vagyunk, az állandó rohanásban a legritkább alkalmakkor jut magunkra időnk. Az átlagembernek ezzel együtt kell élnie, ha viszont valakinek rengeteg sok pénze van, az erre is találhat megoldást – például a Rolls-Royce-nál.

A Phantom limuzinhoz kínált Privacy Suite kiegészítő csomag ugyanis elektrokromatikus üvegfallal választja el a vezetőt a hátsó utasoktól. Elég egy gombnyomás, és tejüveg mögé bújhat a milliárdos, hogy senkivel ne kelljen megosztania privát pillanatait. Az oldalablakokon hagyományos – bár motoros mozgatású – függönyök, hátul pedig sötétített szélvédő gondoskodik az oly kívánatos magányról.

A Rolls-Royce nemcsak a látványt, a hangokat is blokkolja: extra hangszigetelést építettek be, méghozzá olyat, amely pont az emberi beszédhang frekvenciatartományát szűri ki hatékonyan. A főnök természetesen ilyenkor is kommunikálhat a vezetővel: elég megnyomnia egy gombot, és máris utasítást adhat a sofőrnek. Fordítva sem lehetetlen a társalgás: a sofőr jelezheti utasainak, hogy közölni kíván velük valamit, a hátul ülők pedig eldönthetik, hogy fogadják vagy elutasítják a „hívást”.

A válaszfalon egy átadóablakot is kialakítottak, amelyen keresztül például iratokat adhatnak előre és hátra: ez a megvilágított nyílás kizárólag hátulról nyitható.

A Privacy Suite lényege, hogy egyedül lehessünk hátul, de ettől még elképzelhető, hogy nagy magányunkban is az internetre vágyunk. A két darab 12 colos monitor tehát nemcsak médialejátszásra, hordozható számítógépek képének (pl. prezentációk) megjelenítésére alkalmas, de online kapcsolódást is lehetővé tesz.