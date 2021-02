Az, hogy nagyobb lesz az új Fabia, független a padlólemeztől. Az viszont, hogy biztonságosabb, jobban vezethető és okosabb, az újonnan alkalmazott MQB-A0 padlólemez hozománya. Ezt a platformot alkalmazza az egy számmal nagyobb Scala (és a Kamiq) is, így szolgáltatásaiban várhatóan ehhez zár majd a Fabia – azt már most is tudjuk, hogy LED-es fényszórókat és digitális műszerfalat kap.

új

Škoda

Fabia jelenlegi

Škoda

Fabia Škoda

Scala Škoda

Kamiq Hosszúság

[mm] 4107 3997 4362 4241 Szélesség

[mm] 1780 1732 1793 1793 Magasság

[mm] 1460 1467 1471 1531 Tengelytáv

[mm] 2564 2470 2649 2651 Nyomtáv elöl [mm] 1525 1463 1531 1531 Nyomtáv hátul [mm] 1509 1457 1516 1516 Csomagtartó

[l] 380 /

1190 330 /

1150 467 /

1410 400 /

1395

Motorból csak benzines lesz, egyelőre sem G-Tec gázüzemű, sem hibrid vagy akár mild hibrid hajtáslánc nem kerül a Fabiába. Az 1,0 literes alapmotor központi befecskendezéssel 65 lóerőt ad le, öttel többet, mint a jelenlegi belépő erőforrás. Ugyanez a háromhengeres motor 80 lóerős kivitelben is elérhető lesz, de a legnagyobb forgatónyomaték itt is 95 Nm. A blokk közvetlen befecskendezéses kivitelben 95 vagy 110 lóerőre, 175 vagy 200 Nm-re képes. A gyengébbik ugyanúgy ötfokozatú kéziváltót kap, mint az MPI motorok, míg a nagyobb teljesítményű hatfokozatú kézi helyett hétfokozatú DSG váltóval is elérhető. A csúcson a másfél literes, négyhengeres TSI erőforrás 150 lóerős, 250 Nm-es változata áll, amely kizárólag hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóval társítható.