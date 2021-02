Mostantól hétfokozatú automata váltó is kérhető a Ford EcoBoost Hybrid erőforrásához. Az indítómotor/generátorral szerelt, 48 voltos lítiumion-akkumulátort alkalmazó technológia hatékony start-stop funkcionalitással és fékenergia-visszanyeréssel csökkenti az üzemanyag-fogyasztást. A villanymotor a gyorsításba is be tud segíteni, akár 20 Nm-rel megtoldva a benzinmotor nyomatékát.

Az új váltó a 125 és a 155 lóerős motorhoz egyaránt társítható. A váltó sport üzemmódot is kínál, padlógázra pedig akár hármat is visszakapcsol, hogy dinamikusan előzhessünk. A legmagasabb felszereltségi szinteken a kormányon elhelyezett váltófülekről is vezérelhető az egység.

Automata váltót eddig csak mild hibrid rendszer nélkül kínált egyliteres motorjához a Ford; a 48 voltos technológia több mint 5% fogyasztáscsökkenést eredményez.

A hajtáslánc 125 lóerős verziója a Fiestában 5,2-5,6 litert fogyaszt 100 kilométeren, a Puma fedélzetén 5,7-5,8 literrel számolhatunk. Csak a Puma kínálja a 155 lóerős variánst; ez automata váltóval 0,1 literrel torkosabb, mint a 125 lovas változat.