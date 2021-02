A Porsche 911 GT3 története összefonódott a Nürburgringgel: az első, 1999-es modell volt az első olyan utcai autó a világon, amely 8 percnél gyorsabban futotta meg az északi nagy kört (na persze, Walter Röhrl vezette, úgy nem nehéz…).

Az elvárás tehát magas volt, és az új 911 GT3 nem is okozott csalódást: hét percen belül ment körbe a 20,8 kilométeres pályán. A 6 perc 59,927 másodperces eredmény 17 másodperccel jobb, mint amire a közvetlen elődmodell képes volt. Az autó ráadásul a tesztelés végső szakaszában futotta meg ezt az időt, majd utána egy másik pilótával többször is nagyon közeli eredményeket ért el, méghozzá a szériaautóhoz is rendelhető, közúti használatra engedélyezett Michelin Pilot Sport Cup 2 R versenyabroncsokon.

A korábbi rendszerben 20,6 kilométeres körön mérték az autók idejét; ezt a távot 6 perc 55,2 másodperc alatt tette meg a Porsche 911 GT3. A fastestlaps.com adatbázisa szerint ennél mindössze öt utcai autó volt gyorsabb a pálya fennállása óta; ezeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Modell LE / kg Köridő

(perc:mp) Porsche 911 GT2 RS

Manthey Racing 700 / n. a. 6:40,33 AMG GT Black Series 730 / 1633 6:43,62 Porsche 911 GT2 RS (991) 700 / 1504 6:47,30 Radical SR8LM 455 / 650 6:48,00 Radical SR8 363 / 650 6:55,00

A nürburgringi tesztekről készült videókat ide kattintva nézheted meg, itt pedig elolvashatsz mindent a 911 GT3-ról.