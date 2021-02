Jön a négyliteres, nyolchengeres turbómotor a Lexusnál: ezt olyan sokszor hallottuk már az elmúlt években, hogy lassan belefásulunk. Bízunk benne, hogy a farkast kiáltó pásztorfiú meséje ezúttal is igaznak bizonyul, és amikor már csak legyintünk a hírre, valóban megjelenik a márka új, félelmetesnek ígérkező sportmotorja.

Lexus LC-F (grafika: bestcarweb.jp)

Eredetileg 600 lóerős teljesítményt prognosztizáltak az új generációs sportmotornak; a japán Best Car magazin szerint ezt több mint 10 százalékkal túl is fogja szárnyalni az erőforrás. A most becsült 670 lóerő a luxus-sport szegmens abszolút első számú szereplőjévé teheti a Lexust, akár az LC túrakupéba, akár az LS luxusszedánba építik be.