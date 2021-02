Közel hat órányi üldözés után sikerült elkapni egy férfit Los Angeles mellett február 3-án. A dél-kaliforniai hajsza akár filmbe illő is lehetne, igaz, legfeljebb egy vígjátékba: a negyed napnyi hajsza jelentős részét ugyanis 30-50 km/órás tempóval tette meg a Chevrolet Malibuval menekülő bűnöző.

A rendőrség egy egyszerű közúti ellenőrzés során találkozott össze a korábban rablásokkal is összefüggésbe hozott emberünkkel, aki azonban inkább elhajtott, mert fegyver volt nála. Ekkor kezdődött meg az üldözés, mellyel kapcsolatban a Los Angeles-i rendőrség őrmestere elmondta, ő még nem hallott ennyi ideig elhúzódó procedúráról.

WATCH LIVE: How slow is this slow-speed chase? Even the car’s tire passed the pursuit vehicle. Now on hour SIX of this bizarre police chase, as it moves through Ontario. https://t.co/2BdWlEuq43 pic.twitter.com/BV7kjdp5XY

— NBC Los Angeles (@NBCLA) February 3, 2021