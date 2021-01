A modern autók digitális tartalma lehetőségek minden eddiginél szélesebb tárházát nyitja meg a felhasználók előtt. Tapasztalatból tudjuk azonban, hogy minél többet kapunk, annál többet akarunk: egyre többen lesznek, akik nem elégednek meg azokkal a funkciókkal, amit egy autógyártó beépít termékeibe.

A Volvónál ez a jövőben nem lesz gond, a cég ugyanis megnyitotta fedélzeti rendszerét a külső fejlesztők előtt. Ez lehetővé teszi az önmegvalósítást, legyen szó barkácsoló kedvű felhasználókról, kreatív mérnökökről vagy például egyetemi kutatókról, akik így élesben tesztelhetik elképzeléseiket.

Mindezt az teszi lehetővé, hogy a Volvo multimédiás rendszerei egy ideje Android alapon készülnek, a most megnyitott innovációs portálon pedig elhelyeztek egy olyan emulátort, amely pontosan ezt a Google környezetet szimulálja a programozók számára.

A technológia a műszeregységben megjelenő adatokhoz is hozzáférést enged, az üzemanyagszinttől kezdve a megtett távolságig, így a fejlesztők ezeket is felhasználhatják új applikációikban. A Volvo a későbbiekben tovább bővíti az elérhető adatok listáját. Már most is letölthető a tisztán elektromos Volvo XC40 Recharge modellje, vagy az autonóm funkciókat támogató Lidar lézeres szkenner adatai (fenti nagy kép), és még az év vége előtt elérhető lesz egy olyan 3D modell, amely az autók összes funkcióját szimulálja.