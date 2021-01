A téli idővel beindult a kátyúszezon is, a kátyúkárok kétharmadát az első negyedévben jelentik a gépjármű-tulajdonosok – hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége.

A szövetség szerint a téli időjárás jelentősen megnövelte az országban található kátyúk számát, már százezres nagyságrendben fordulnak elő kockázatos úthibák a közutakon. A kátyúkárok nagy része defekt, az ilyen esetek egy részében a felnit is javítani kell. Emellett gyakran előfordul, hogy a futómű is sérül, és szélsőséges esetben személyi sérülés is történhet. Kátyúbiztosítás hiányában az autósoknak az illetékes útkezelőnél kell bejelenteniük a kárt. Lakott területen kívül ez a Magyar Közút Zrt., míg lakott területen belül ilyen ügyekben az adott önkormányzat megfelelő szerve, illetve Budapest fő- és tömegközlekedési útjain a Budapest Közút Zrt. az illetékes.

Az elbírálás során az útkezelők a nem megfelelően dokumentált kártérítési igényeket általában elutasítják, de esélytelenül próbálkoznak azok is, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott útszakaszon szenvedtek ilyen balesetet – jelezte a FBAMSZ. A kátyúkkal kapcsolatos kártérítési igényeknek csak a felét fogadják el az illetékes útkezelők. A biztosítási alkuszok szövetsége a speciális biztosításokat választók figyelmét felhívják arra, hogy a kátyúkár-biztosítások közül sem mind nyújt fedezetet a figyelmeztető táblával jelölt útszakaszokon történt sérülésekre.

A biztosítások előnye lehet a könnyebb ügyintézés, mert az autósoknak nem kell kideríteniük az útkezelő kilétét, közvetlenül a biztosítójuknak jelentik a kárt. A megfelelő dokumentáció azonban ebben az esetben is fontos.