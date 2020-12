A 2019-es Frankfurti Autószalonon mutatkozott be a Lamborghini hibrid hipersportautója, a Sián – melynek van már egy Roadster változata is –, ám az olaszok mindössze 63 példányt készítenek belőle, mindegyiket teljes mértékben a vevő elvárásai szerinti kivitelben.

Ezek közül az első a karácsonyi ünnepek idején meg is érkezett az egyesült államokbeli Irvine-ben található kereskedésbe, a szalon előtt be is indították, majd betolták, aztán jött az ünnepi körítés. Masni, karácsonyfa a háttérben, ahogy kell. (Árcédulát azonban nem kap, ugyanis már előre eladták az összeset.)