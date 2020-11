Magassága csökkent, minden más méretadata nőtt az új Toyota Mirainak, a cégcsoport GA-L padlólemezére épülő hidrogén üzemanyagcellás szedánnak.

Mirai II Mirai I Eltérés Hosszúság

(mm) 4 975 4 890 +85 Szélesség

(mm) 1 885 1 815 +70 Magasság

(mm) 1 480 1 535 -55 Tengelytáv

(mm) 2 920 2 780 +140 Nyomtáv

elöl (mm) 1 610 1 535 +75 Nyomtáv

hátul (mm) 1 605 1 545 +60 Szabad

hasmagasság

(mm) 150 130 +20

A lényeg nem is ez, hanem a hajtáslánc evolúciója. Az új rendszerben a hátulról az orrba költöztetett üzemanyagcella teljesítménye annak ellenére 155-ről 174 lóerőre emelkedett, hogy csökkent a mérete és a cellaszám (370 helyett 330). Ennek köszönhetően a teljesítménysűrűség 3,1 helyett immár 5,4 kW/liter. Az üzemanyagcella könnyebb is lett mintegy 10 százalékkal (28,4 helyett 25,5 kg). Ebben segített a szilícium-karbid félvezetők világelső alkalmazása is.