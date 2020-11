Fix hátsó szárnyáról gyorsan felismerhető az Audi TTS új Competition Plus kivitele, de ha további ismertető jegyeket keresünk, a LED-es fényszórók, a küszöbök fölötti Audi-logó, apiros féknyergek és a fekete, 20 colos keréktárcsák is segítenek. Sötétítettek az ablakok, az a bizonyos szárny, de a négykarikás Audi-logó is.

Az utastérben virtuális műszeregység, exkluzív kivitelű bőrkárpitozás, karbon mintázatú betétek, piros vagy kék festésű légbeömlők, Alcantara váltógomb, bőr/Alcantara kormánykerék középállás-jelzéssel és színkódolt padlószőnyegek várják az utasokat.

Audi TTS Competition Plus

Ami nem változik, az a hajtáslánc: a 320 lóerős, 400 Nm nyomatékú turbómotor 4,5 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órára a kupét (a roadsternek három tizeddel tovább tart a gyakorlat), a végsebességet 250 km/órában korlátozták. Alapfelszerelés a hétfokozatú duplakuplungos váltó, az összkerékhajtás és az adaptív lengéscsillapítás.

A Competition Plus kivitellel párhuzamosan egy új limitált kiadás is megjelenik a TT és TTS kínálatában: a Bronze Selection nevéhez méltóan bronz árnyalatú beltéri részleteket, keréktárcsákat és oldalsó Audi-logót kap. Az alumínium utastéri dekorelemek mellett krómozott dupla kipufogóvég, valamint fényes fekete vagy matt sötétszürke hűtőrács különbözteti meg az autót a mezei modellektől.