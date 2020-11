Új fényszórót, valamint átrajzolt első és hátsó lökhárítót kapott az Audi SQ2, a márka legsportosabb városi szabadidőjárműve. Az orrkialakítás az eddiginél is határozottabb: mélyebbre nyúlik a nyolcszögletű hűtőmaszk, kontúrjai a belső osztásokban is visszaköszönnek. Az Audi keskenyebbre vette a hűtőrács és a motorházfedél közötti réseket – a korábbi dizájn inkább az offroad irányába vitte el az autó arculatát, míg ennek hiányában arcátlanul sportos a kicsi crossover megjelenése. A többi stíluselem megmaradt, az alumínium hatású tükörháztól a C oszlop ezüst betétjéig. Elöl-hátul LED-ek világítanak, felárért mátrix LED-es fényszóró rendelhető. Az irányjelző dinamikus. Az utastérben sötét árnyalatok és új, kellemes tapintású ajtókárpitok várnak.

Ma már nincs ráncfelvarrás technológiai bővítés nélkül, és ez itt is így van. Alapáras a gyalogos- és kerékpáros-érzékelővel kiegészített automata ütközéselkerülő rendszer; az adaptív tempomat mostantól nem csak gyorsít és lassít (méghozzá a felismert táblákhoz is igazodva), de kormányoz is, valamint rendelhető automata be- és kiparkoló rendszer.

A műszaki tartalom mindemellett nem változott. A 20 mm-rel ültetett S Sport felfüggesztéssel és quattro összkerékhajtással szerelt modell kétliteres turbómotorja továbbra is 300 lóerőt ad le, maximális forgatónyomatéka 400 Nm. Az autó álló helyzetből 4,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 250 km/óra.