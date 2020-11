Ötödik generációs eDrive hajtásláncával különösen jó hatásfokkal, nagy teljesítménnyel és kiváló hatótávolsággal léphet színre a BMW iX, a bajorok felső kategóriás elektromos szabadidőjárműve. Az „X5 hosszát és szélességét, az X6 magasságát és az X7 kerékméretét” hozó nagy autó villanymotorjai nem csak fenntarthatóak (gyártásuknál nem használnak fel ritkaföldfémeket), de erősek is: a tesztek során legutóbb 500 lóerőt meghaladó teljesítményt mértek. A BMW iX-nek kevesebb mint 5 másodperc kell, hogy álló helyzetből elérje a 100 km/órát, végsebességét egyelőre nem közölte a gyár.

Ennél is jobb a rendszer hatótávolsága: a WLTP normát követő belső mérések szerint több mint 600 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel. Ehhez 100 kWh kapacitású akkumulátorra van szüksége, amely akár 200 kW teljesítménnyel tölthető: 10 perc alatt 120 kilométerre elegendő energiát vehetünk fel arra alkalmas töltőrendszerről. A szokásos 10-80 százalékos töltési ciklus 40 percet vesz igénybe, de ha csak szimpla fali töltőnk van, 11 kilowattos teljesítménnyel, 11 óra alatt akkor is fullra tölthető az akku – ami persze nem tesz neki jót, a szakértők 80 százalékot javasolnak. Ahogy a villanymotorokat, az akkukat is felelősségteljesen: fenntartható energiával, jelentős arányban újrahasznosítató nyersanyagokból készítik. Az említett akkumulátorral az említett hatótáv igazán impozáns, hiszen ez 16 kWh-s fogyasztást feltételez, meglátjuk mennyire tud ez a valóságba átülni.