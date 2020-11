Három 48 voltos mild hibrid hajtáslánc, modern infotainment rendszer, digitális műszeregység és erősen kibővített felszereltség jellemzi a 2021-es modellévre előkészített Land Rover Discovery-t.

Rengeteg további kép a Galériában: kattints a fotóra!

A tervezők ügyeltek arra, hogy ne bolygassák meg a modell karakteres megjelenését: csupán az arányokon módosítottak, átrajzolták a lámpatesteket, hátul fényes fekete sávot illesztettek be a szélvédő alá. Egy új kivitellel is bővült azért a modellcsalád, de az R-Dynamic is inkább csak a hangsúlyokat tolja egy kicsit a sportos irányba, nagy változások ott sincsenek.