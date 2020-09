Az új BMW M4-essel kapcsolatban szinte már alig maradtak kérdések, hiszen kisebb és nagyobb álcával is megmutatkozott már, de lekapták leplezetlenül is hónapokkal ezelőtt. Most újabb álcázott prototípust fogtak a kémfotósok, amiből egyértelműen látszik, hogy a legerősebb és leggyorsabb változat, az M4 GTS nem marad majd utód nélkül.

A szeptember 23-án bemutatkozó M3-M4 párost minden eddiginél szélesebb választékban kínálja majd a BMW hátsó- és összkerékhajtással is, az automata váltó mellett pedig megtartották a hatos kézit a gyengébbik, 480 lóerős modellhez. Az összkerékhajtású Competition változat 510 lóerőt teljesít majd az S58-as sorhatossal, melyet már az X3 M-ből ismerhetünk.