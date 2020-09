Más autógyártókhoz hasonlóan a Ford is sokat fáradozik azon, hogy minél több szolgáltatást sűrítsen autóiba, de ugyanakkor megkönnyítse azok kezelését. A szolgáltatásokat összefogó rendszert találóan, az angol gondolkodni szó sajátos írásmódjával SYNC-nek nevezte el. Épp a napokban leplezték le a negyedik generációt, amely a Mustang Mach-E modellben mutatkozik be, de jövő évtől kezdődően a márka többi típusaiban is elérhetővé válik.

A SYNC korábbi, folyamatosan fejlődő generációi is képesek voltak a navigáció, a mobiltelefon, az autó fedélzeti szórakoztató rendszereinek kezelésére, internetkapcsolat létesítésére – és mindezt akár hangvezérléssel is megtehettük. Az új, negyedik generáció azon minden szempontból túllép az előzőeken, és arra is kísérletet tesz, hogy a lehető legszemélyesebbé tegye autó és ember kapcsolatát. Erre talán az a legjobb példa, hogy a rendszer megjegyzi és nyilvántartja a rendszeresen ismétlődő eseményeket, és ha egyszer valamiért elmaradna, szóban javaslatot tesz annak elvégzésére. Például ha hétköznapokon mindig ugyanakkor visszük edzésre a gyereket, de egy szerdán elfeledkeznénk erről, a rendszer szóvá teszi: „Nem kellene edzésre vinni a gyereket?”

Sajnos magyarul nem képes erre, mert bár a rendszer nem kevesebb mint 15 nyelven beszél, de ebbe a kisebb országok nyelvei nem fértek bele, így a magyar sem. Ellenben nem előre meghatározott szavakat kell megtanulnunk, és nem kizárólag csak azokat érti meg (mint a korábbi rendszerek), hanem immár teljesen szabadon, a saját szavainkkal lehet hozzá beszélni, mert már azt is képes felismerni és annak megfelelően cselekedni. Mondhatjuk például, hogy szeretnénk inni egy kávét, vagy tankolni akarunk (persze angolul, németül, vagy a 15 nyelv valamelyikén), és a rendszer máris javaslatot tesz közeli kávézókra, illetve benzinkutakra. A nekünk tetsző hely kiválasztása után pedig a navigációs rendszer azonnal odavezet.