Az egyik járőrkocsiban két motorosra figyeltek fel a Váci úton. A motorok a piros lámpánál egymás mellé álltak fel, majd amint az zöldre váltott, nagy sebességre gyorsítva indultak el. 88, illetve 95 kilométer/órás sebességgel kapcsolták le őket, a hirtelenjében tartott „erőpróbát” egy 30 és egy 45 ezer forintos csekkel „jutalmazta” a rendőrség.

Engedély nélküli átalakítás miatt négy autós forgalmi engedélyét vették el a helyszínen, két sofőrrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki. Sebességtúllépés miatt négyen kaptak közigazgatási bírságot.

Az első rendszám hiánya miatt egy esetben bírságoltak, próbarendszám szabálytalan használata miatt pedig egy autó vezetője ellen szabálysértési feljelentést tettek. A Nemzeti Közlekedési Hatóság akcióban résztvevő munkatársai egy autót soron kívüli műszaki vizsgára rendeltek be.

A Budapest Rendőr-főkapitányság jelezte, hogy az év hátralevő részében is folytatni fogja a „Lavina” elnevezésű akciót.

Az iskolai tanév kezdetével pedig napi rendszerességűvé váltak a közúti ellenőrzések Tolna megyében, miután az elmúlt időszakban megnövekedett a súlyos, akár halálos kimenetelű balesetek száma.

Szeptember első hetében előfordult olyan nap, amikor a motoros rendőrök és a gépkocsizó járőrök egyetlen szolgálat alkalmával 21 jogsértést rögzítettek. Ezek között volt tilos jelzésen való áthaladás, gyorshajtás és a biztonsági öv használatának elmulasztása is. Több járművezető is volt, aki a megengedett 90 km/órás sebesség helyett 162, illetve 146 km/órával haladt.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében megjegyzi,

a sérüléses balesetek több mint a fele azért következik be, mert a sofőr a megengedett sebességnél gyorsabban közlekedik. A biztonsági öv használatának ellenőrzése pedig azért is kiemelt, mert több olyan tragédiával végződő baleset is volt a megye útjain, melyekben az elhunyt személyek életét a biztonsági öv megmenthette volna.