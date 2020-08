2021-ben ünnepli majd 125. születésnapját az ABT, amire egy különleges géppel készültek, az Audi RSQ8-R-rel. A rettentően erős és borzalmasan gyors szabadidő-autóból mindössze 125 darabot készít majd az ABT.

Az ABT-től megszokott módon a külsővel is sokat foglalkoztak, így a Q8-asra is sok karbon elem került, szélesítések, splitterek, különböző apróságok, amikre nem biztos, hogy szükség van, mint például a kamu légkilépőkre a sárvédőknél. A beltérben ABT és RSQ8-R logókat hímeztek az ülésekbe és itt is visszaköszönnek a karbon betétek.

A motorhoz a saját vezérlőjüket építették be, új intercoolert, egyedi kipufogórendszert kapott és számos alkatrészt kicseréltek. Így lett a 600 lóerős RS Q8-ból 740 lóerős és 920 Nm nyomatékú ABT RSQ8-R. A 23 colos felniken és 295/35-ös gumikon gördülő behemót végsebességét egészen 315 km/óráig tolták ki.