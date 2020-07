Több mint 830 lóerős teljesítményével az Essenza tizenkét hengeres motorja a legerősebb szívó V12-es, amelyet a Lamborghini valaha épített. Ennél is izgalmasabb az autó aerodinamikája, amelyet a márka versenyautói ihlettek: 250 km/óránál például 1,2 tonna (!) préseli az aszfalthoz az autót – ez több, mint ami a márka GT3-as versenyautóját a pályára szögezi.

A motorteljesítményt a nagy sebességnél fellépő torlólevegő-hatás mellett a speciális, kis negatív nyomású kipufogórendszer is növeli. A váltó hatfokozatú szekvenciális; a váltóházat teherviselő elemként építik be. Ez nem csak merevebbé, de könnyebbé is teszi az autót, amely belső bukókeret nélküli, szénszálas monocoque vázat kapott – és ezzel is teljesíti az FIA prototípusokra vonatkozó biztonsági előírásait. Összességében minden egyes lóerőnek csupán 1,66 kilogrammot kell mozgatnia, az Essenza tehát bődületesen gyors és dinamikus.