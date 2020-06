A tolnai rendőrök a napokban több helyszínen is vadásztak gyorshajtókra, az akciók során egy audis is horogra akadt. Előzéshez lépett oda a sofőr a 6-os számú főút Dunaföldvár és Paks közötti szakaszán, közben a 186 km/h-s sebességet is elérte. Mivel a mutatványt 90-es táblánál mutatta be, 200 ezer forintos csekket visz majd neki a postás.

Egy másik autós a 6-os számú főúton, Bonyhád térségében hagyta figyelmen kívül a záróvonalat. A rendőrök fedélzeti kamerákkal felszerelt autóval végezték az ellenőrzést, így a szabálytalankodóról felvétel is készült.

A forgalomellenőrző járőrök az M6-os autópályán a tehergépjárművekre vonatkozó előzési tilalom betartását is ellenőrizték, és intézkedtek a szabálysértőkkel szemben.