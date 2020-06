Miközben a Tesla rendre megcsúszik a Roadster és a Cybertruck bevezetésével, addig Elon Musk többi vállalkozása gőzerővel üzemel. Annyira, hogy a Space X most küldött embereket az űrbe az újra felhasználható rakétáival és a Crew Dragon űrhajóval. A másik a The Boring Company, mely azzal robbant be, hogy vákumos rendszerű, villámgyors közlekedést biztosító alagutat kezdett el fúrni (Hyperloop), hogy egy olyan nagyváros útjait tehermentesítse kicsit, mint Los Angeles.

A The Boring Company alagútja már csak azért is jó, mert ebben az önvezető módba kapcsolt Teslák biztonságosan, nagy tempóval tudnak majd közlekedni. Ezen az elven épül majd alagút, mely az Ontario Nemzetközi Repülőteret és a kaliforniai Rancho Cucamonga városát köti majd össze. Elektromos autók helyett pedig elektromos kisbuszok száguldanak majd benne 200 feletti tempóval.

Az alagút 4,5 km hosszúságú és 4,2 méter átmérőjű, mindez több mint 10 méterrel a föld alatt. A becslések szerint ezzel napi 1200 ember szállítása lenne megoldott a reptérre. A járműveken 12 fő és poggyászaik utazhatnak majd. Az Ontario Airport Loop néven ismert projekt 45-75 millió dollárból valósulhat meg és 3-4 év alatt el is készül.