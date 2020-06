A megkérdezettek 74 százaléka szerint a dugódíj bevezetése ellen szól, hogy nincs elég parkolóhely, 71 százalékuk pedig arról tart, hogy a környező városrészek látnák a kárát. Mindössze 13 százalék szerint biztosított a parkolás dugódíj esetére A válaszadók mindössze 14 százaléka ért teljesen egyet, 9 százalékuk pedig a vidéki nagyvárosokban is nagyon szívesen látná – derül ki a K&H biztos jövő felméréséből.

Budapest közlekedésének átalakítására vonatkozó tervek, és a forgalomcsillapítást célzó lépések előkészítésénél is rendre felmerül a dugódíj ötlete, főként mert a 4-es Metró építésének uniós támogatásánál is feltételként szerepelt. Egyelőre azonban nem történt döntés ez ügyben. A K&H elvégzett egy kutatást a témában, amely az alábbi eredményeket hozta.

Olvass tovább

A megkérdezettek 55 százaléka szerint pedig a dugódíj pusztán egy újabb pénzbeszedési lehetőség, tényleges haszna nincs az adott város szempontjából. Ezt főleg a keleti megyékben élők gondolják így.

Persze vannak pozitív vélemények is, így a megkérdezettek 54 százaléka szerint a dugódíj bevezetése miatt tisztább, jobb minőségű lehetne a levegő az adott városban, 49 százalékuk szerint jelentősen mérsékelné az adott városrész forgalmát a lépés.

Összességében kisebbségben vannak, akik jó ötletnek tartják a dugódíj bevezetését, 41 százalék tartaná célravezetőnek. 28 százalék azok aránya, akik úgy vélik, hogy a feltételek már most is adottak Budapesten, így akár „holnap” is életbe léphetne a fővárosban az új rend A vidéki nagyvárosokban pedig mindössze a megkérdezettek harmada látná szívesen a dugódíjat.

A fentiek értékelésénél érdemes azt figyelembe venni, hogy a kutatásban csupán 500 főt kérdeztek meg és az adatfelvétel 2019. november 15. és 26. között tehát a Koronavírus-járvány előtt.