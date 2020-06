1931-ben szerezte meg a Rolls-Royce a Bentley-t, és sokáig párhuzamosan folyt mindkét márka motorjainak gyártása. Aztán az ’50-es évek elején a Rolls-Royce felismerte, hogy szükség lesz egy új motor kifejlesztésére, ez lett az L410-es kódú V8-as. Az akkor még 6230 köbcentis motort a Silver Cloud II, a Phantom és a Bentley S2-es kapta meg.

1998 márciusában azonban a Rolls-Royce a BMW-hez került, és ezzel búcsúztak is a közös nyolchengeres motortól. Mivel az anyavállalat a Volkswagenhez került a Bentley márkanévvel együtt, ezért itt élt tovább az L-sorozatú V8-as. 1968-tól már 6,75 literes – pontosabban 6 és 3/4-es – lökettérfogattal került az angol luxusautókba. Amikor beköszöntött a ’80-as évek, akkor úgy érezték, hogy ismét nagy fejlesztésnek jött el az ideje: turbófeltöltőt kapott a Bentley V8-asa.

Több mint 60 évnyi fejlesztés és 36 ezer legyártott L-sorozatú V8-as után most a Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner modellben búcsúzik. Kezdetben 180 lóerős volt, mára azonban 530 lóerőt és 1100 Nm nyomatékot tud. A helyére már az új, biturbó V8-asok és W12-esek érkeznek, akárcsak a Bentley Flying Spurben. Az új idők szelét jelzi az is, hogy V6-os hibrid változatok érkeznek, de a teljesen elektromos hajtás is megjelenik majd a Bentley-nél.