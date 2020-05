Az olyan, különleges funkciók, mint az automata magasságállítású ülések vagy a kényelmi rendszerek összehangolt működtetésével dolgozó Energizing hangulatjavító rendszer, kiegészülnek az Energizing Coach szolgáltatással, amelynek keretében intelligens algoritmus javasolja az aktuálisan megfelelő hangulatot, opciósan kiegészítve a sofőr pulzusát, kipihentségét, feszültségét is figyelembe vevő funkcióval.

A motorkínálat újdonsága, hogy a 261 lóerős négyhengeres dízelmotor a sebességváltóba beépített, második generációs, 48 voltos integrált generátor / indítómotor egységet kap, amely a start-stop funkció mellett lehetővé teszi a hatékony fékenergia-visszanyerést, valamint a motor menet közbeni leállítását.

Az ISG egység a hajtásba is besegíthet, akár 20 lóerővel, 180 Nm nyomatékkal támogatva az elindulást. Az E-osztály aktuális megújulási hullámával együtt érkezik meg a kétajtós modellekbe a soros hathengeres benzinmotorhoz kapcsolódó 48 voltos ISG rendszer, amely 21 lóerővel és 250 Nm-rel támogatja a belső égésű motort.

Az AMG E 53 4Matic+ modell is hasonló esztétikai (lámpa- és orrkialakítás) és funkcionális (kormánykerék) módosításokon esett át. Az új modellév hozománya a sportmodellhez most először társítható AMG Dynamic Plus csomag, amely a nyolchengeres AMG E 63 verziók megjelenését és műszaki megoldásait hozza el a soros hathengeres motorhoz. Olyan szolgáltatásokat tartalmaz, mint a kormánykerékről kapcsolható, beépített driftprogrammal szerelt verseny üzemmód, vagy az AMG feliratú, piros féknyergek.