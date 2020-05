A modell legfontosabb újdonsága, hogy a Kia palettáján elsőként mild hibrid hajtásláncot szerelnek bele. A 48 voltos komponenshez új, elektronikus kuplungolású kézi váltó társul. Az egyliteres turbós benzinmotor főtengelyéhez szíjhajtással csatlakozik az integrált generátor/indítómotor, amely a fékenergia visszanyeréséért is felel. A start-stop rendszer mostantól csak akkor indítja újra a motort, ha a kuplungpedált és a féket egyaránt felengedi a vezető.

A 8-11% közötti fogyasztáscsökkentést eredményező mild hibrid rendszer mindkét teljesítményszinthez választható, a hajtáslánchoz háromfázisú üzemmódválasztó is jár. A 2020-as Rio másik nagy újdonsága a mild hibrid rendszerhez kapcsolódó, elektronikus tengelykapcsoló-vezérlésű kézi váltó.

A motorkínálatot a 84 lóerős, 1,2 literes szívómotor átdolgozott verziója teszi teljessé. A 100 lóerős turbómotor hibrid rendszer nélkül a korábbi öt- helyett hatfokozatú kézi váltóval rendelhető, de hétfokozatú duplakuplungos egység is rendelkezésre áll.

A megújuló Rio a Kia európai palettáján az elsők között kapja meg az új generációs telematikai rendszert, amely valós idejű, online információkkal segíti a vezetést. A 8 colos érintőképernyőhöz osztott képernyő-megjelenítés, okostelefon-integráció, hangvezérlés tartozik, illetve navigációs rendszerrel is felszerelhető.

Ami a Rio esztétikai módosításait illeti, szűkebbre szabott tigrisorr hűtőmaszk, mélyebb és szélesebb lökhárító, valamint szériakivitelű LED-es fényszórók hoznak frissebb megjelenést. Két új karosszériaszín és új 16 colos keréktárcsa szolgálja az egyedibb külsőt. Az utastérben a már említett 8 colos érintőképernyő mellett a vezető is nagyfelbontású digitális kijelzőt kap, 4,2 colos méretben. A Rio eddigi színcsomagjai kék belső hangulattal bővülnek, továbbra is elérhető a sportosan elegáns GT Line kivitel, amelyhez szénszálas hatású műszerfal is jár.

A Kia Rio a vezetéstámogatás terén sem marad el nagyobb testvéreitől: kerékpáros- és gyalogos-felismeréssel kombinált ütközéselkerülő vészfékrendszer, sávban tartó segédrendszer és vezető éberség-felügyelet teszi biztonságosabbá. Emellett holttérfigyelő rendszer, sebességkorlátozásra figyelmeztető rendszer, a sor újraindulására figyelmeztető jelzés, adaptív tempomat és a sáv középvonalát követő technológia is elérhető – utóbbi kettő 180 km/óráig valósít meg félautonóm mobilitási funkciókat. Fontos a hátsó ülések foglaltságára figyelmeztető jelzés, így nem maradhat bent a babahordozóba szerelt gyerek a parkoló autóban.

A megújult Kia Rio az év harmadik negyedévében érkezik Európába.